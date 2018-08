Mindannyian más autóról álmodunk. Gyorsról, tágasról, környezet- vagy társadalomtudatosról, intelligensről – és ez így van jól. A Toyota Dream Car Contest pontosan ezt a sokszínűséget igyekszik megragadni, méghozzá azelőtt, hogy fantáziánkat beszűkítené a racionalitás, a konvenciók és az általános fásultság.

A Toyota álomautó-pályázat tehát gyermekeknek szól, különböző korosztályokban, az egész világon. Jöhet bármi, aminek négy kereke van – vagy nyolc, vagy húsz, vagy épp egy se. Nem ez számít, csak az, hogy ne digitális médiummal dolgozzanak a srácok. Lehet festeni, rajzolni, satírozni, kollázst építeni.

Idén két magyar versenyző is kijutott a nemzetközi Makes me Smile (Mosolyt csal az arcomra) döntőbe, ami, ha jól értelmezzük, a verseny közönségszavazása. A 11 éves Nagypál Borbála környezetet takarító Toyota autója (lent) a hazai pályázaton ezüstöt, a világversenyen pedig különdíjat kapott, míg a hétéves Csiszár Dániel Attila sivatagi takarító Toyotája (fent) a hazai és a világversenyen is bronzérmet érdemelt ki.

Gratulálunk a díjazottaknak, ügyesek vagytok, csak így tovább!