Elon Musk mindent megtesz annak érdekében, hogy ne múljon el hét nélküle. Hol a bányában ragadt gyerekek kimentésén dolgozik, hol az űrbe lövi saját autóját. Közben pedig természetesen igyekszik megnyugtatni a Tesla befektetőit arról, hogy az elektromos autókat gyártó vállalattal minden a lehető legnagyobb rendben van. Most azonban úgy hírlik, hogy az elmúlt hetekben már többen mondták vissza Tesla Model 3 megrendelésüket, mint ahányan befizettek a vállalat belépőmodelljére.

Elméletileg a Tesla mára már megfelelő mennyiségben gyártja a Model 3-ast, amire még így is hosszú hónapokat kell várniuk a vevőknek. Az alapmodellre befizető fogyasztók pedig 2020-ig is autó nélkül maradhatnak.

A Needham & Co. elemzője, Rajvindra Gill szerint két oka lehet a visszamondott rendeléseknek. Részben az, hogy a valódi alapmodell elérhetetlen, a másik sokkal inkább látható a családi kasszákon: több megrendelő már kifutott az időből és nem tudja lehívni a 7500 dolláros adókeretet. Az elemzés szerint a rendelések 24%-át mondták vissza.

A Model S és Model X tíípusok iránt is visszaesett a kereslet, ami részben a folyamatosan növekvő kínálat, a verseny erősödése is lehet az oka. Hamarosan a Mercedes és az Audi is előlép egy teljesen elektromos autóval, mely könnyen megszorongathatja a Tesla pozícióját.