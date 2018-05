Saját tesztpályájukon 96 km/órás sebességről (60 mérföld/óra) kicsivel több mint 46 méteres féktávot mértek az egyik alkalommal, mely kicsivel több mint a hatalmas Ford F-150 platósé. Azt is megemlítik, hogy nem minden mérés sikerült ilyen kedvezőtlenül, akadnak a gyári megadott 40 méternél jobb adatok is, de a szórás eddig nem tapasztalt szélességű. Erre reagálva Elon Musk Twitteren jelentette, hogy a probléma orvoslását már előkészítették egy frissítéssel.

Olvass tovább

Azonban nem csak a fék miatt nem kapta meg a szép ajánlót a Tesla Model 3-as, hanem újító fedélzeti rendszere miatt is. A műszerfal végtelenül letisztult, a kormányon is csupán két görgethető gomb van, mely a képernyőn megjelenített funkciótól függően működik. Műszerfal nincs, mindent a középre helyezett óriási tabletről lehet irányítani és a sebesség is ezen látszik. A Consumer Reports szerint ez nem biztonságos, nagyon eltereli a vezető figyelmét az útról. Hozzátették, hogy az ülések oldaltartása nem az igazi, továbbá bírálták a futóművet is.

Elismerést kapott azonban a bőven 500 kilométer feletti hatótáv miatt, megemlítették az 5,3 másodperces gyorsulást és merész módon a Porsche 718 Boxster-hez hasonlították a vezetési élményt.

Forrás: Consumer Reports