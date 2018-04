Azok a prémium márkák, amelyek egy tömeggyártó oldalhajtásaként jöttek létre, általában felhasználják az anyacég technológiáinak egy részét. Így jár el a Lexus is, amely világszerte hibrid prémium márkaként szerzett nevet magának: a cég a Toyotától származó és a saját berkein belül fejlesztett technológiákat kombinálva hoz létre olykor teljesen egyedi, máskor adaptált modelleket.

Az előző generációból is készült orsómaszkos verzió

Amit itt látunk, az voltaképpen a cég legnagyobb típusának, az LX luxusterepjárónak a mintáját követi: ahogy azt a Toyota Land Cruiserből műtötték át, úgy vált Lexussá ez a Toyota Prius – igaz, ezt a pimaszságot nem a Lexus, hanem egy független japán tuningműhely engedte meg magának.

Az Aimgain már korábban is megpróbálkozott a Prius Lexusosításával, de most, a negyedik szériában teljesedett ki a projekt. Mindkét, eltérő orrkialakítás jól harmonizál a fényszórókkal, a hátsó lökhárító kipufogóbetétjei és diffúzora ugyan kissé ízléstelen részletek, de a tuningműfaj célja egyébként sem a közízlés kiszolgálása. Lám, a kerekeket is kirúgták, ezzel a dőléssel hétköznapi használatra jóformán használhatatlanok, viszont legalább, khmmm, szépek.