A kihívók táborát gyarapítja Turán Frigyes és Kazár Miklós is. Turán idén is marad a jól bevált Fiesta R5-nél, de a jobb1-ben helycsere történt: Farnadi Ágnest Bagaméri László váltotta. S, ha már navigátor csere, nem szabad elfeledkeznünk Balogh Jánosról, aki Szőke Tamást ültette maga mellé és a 3-as géposztályból felköltözött a királykategóriába ahol egy Skoda Fabia R5-tel igyekszik felvenni a versenyt a legjobbakkal. Tavaly a szezon felénél hatalmasat bukó és az évad további részét kihagyó Velenczei Ádám is visszatér a mezőnybe a Hyundai i20 R5-tel. Ha a fiatal pilótának sikerül kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtania és elkerülik a komoly töréskárok, akár a dobogóért is harcba szállhat minden egyes futamon.

A mezőny színvonala minden esetre nem csökkent semmit tavalyihoz képest. Egerben 15 R5-ös autó áll majd rajthoz, igaz Herczig mellett mindenképp meg kell emlékeznünk egy komoly hiányzóról, mert Ranga Péter Szőke Tamás távoztával nem tud rajthoz állni minden futamon: a pécsi pilóta előzetes programjában mindössze a Veszprém és a Mecsek Rallye szerepel.

A bevezetőben jelentős változásokat említettünk és az ORC-vel elérkeztünk a második ilyen ponthoz. Az Országos Rallye Challenge Bajnokság a harmadik éve része az ORB-nek és még soha ilyen erős, illetve népes sem volt még a kategória mióta életre hívták. Ennek az az oka, hogy az N csoportos Mitsubishi Lancer homologizációja 2018 végén lejár, a 3-as kategória legjobbjai pedig úgy döntötték, hogy nem várnak még egy évet, inkább átalakítják az autóikat az ORC jóval nagyobb szabadságot adó szabályai szerint. Így kerülhet a 33-as helyett, 34-es szűkítő a motorokba, a hagyományos H kapcsolású váltót szekvenciálisra cserélhetik, lecsökkenthetik az autók tömegét, illetve sokkal korszerűbb, nagyobb tapadást biztosító futóművek kerülhetnek az autók alá. Az N csoport korábbi bajnokai, Matics Mihály és Rongits Attila is egy-egy ilyen „űr” Mitsubishit állít majd csatasorba, megnehezítve ezzel a címvédő Maricsek Miklós és a kategória többi, egyébként is nagyon gyors pilótájának a dolgát.

A harmadik újdonság pedig, a már 2017-ben is beharangozott, de idénre testet öltő Peugeot 208 R2 márkakupa. A francia gyártó egy utánpótlás sorozatot indít útjára, ahol a kupában résztvevő párosok közül az első három minden futam után pénzdíjban részesül, versenymérnök segíti a pilóták munkáját és ott van még jolly jokerként a hétszeres bajnok Ifj. Tóth János, aki mentorként tanácsokkal látja el a hozzá forduló feltörekvő versenyzőket. A kupasorozat idei győztese pedig jutalomként 2019-ben rajthoz állhat majd egy külföldi futamon. A Peugeot-os bajnokságba csak az aszfalt futamok eredményeit veszik számításba, a gyártó ezzel is igyekszik relatíve alacsonyan tartani a költségeket, hogy a résztvevőknek ne kelljen külön murva futóművet vásárolniuk az autóikhoz.

A hétvégi Eger rally is fantasztikusnak ígérkezik, igen népes mezőny várja a ralit szerető közönséget. Idén nem csak a Rally2 versenyzőivel egészül ki az ORB, ORC és a Historic mezőnye, hanem vasárnap már a MARB futam szereplői is részesei lehetnek a versenynek. Összesen több mint 220 páros indul a hétvégi versenyen. Péntek délután az egri Dobó téren lesz a rajtceremónia. Szombaton 4 gyorsaságival, vasárnap pedig 3 gyorsasági szakasszal várja a nézőket Eger és környéke. Bővebb információk.

Szerző: Vörös Gergő