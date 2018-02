1968-ban kezdődött a Dél-Afrikában összeszerelt BMW-k története, ekkor azonban még csupán a bajorok motorjaival szerelt Glas karosszériás autók készültek Rosslyn-ban, melyeknek fő elemei Németországból érkeztek az üzembe. 1973-ban döntöttek úgy a bajorok, hogy felfejlesztik a rosslyni gyárat és ettől kezdve számos másik helyszín mellett itt készültek a márka legnépszerűbb modelljei, 3-asokat gyártottak. Most azonban 1 191 604 példány után búcsút intenek a modellnek, melynek gyártását a vadonatúj mexikói üzem veszi át. Dél-Afrikában ezentúl az új BMW X3-asok készülnek majd, az utolsó legyártott 3-as fehér színű, Sport Line csomagos darab lett:

Dél-Afrikában éppen a gyártás nagy múltja miatt igazán kedvelt márka a BMW és aktívan részt vettek olyan különleges, mára értékes ritkaságnak számító modellek feljesztésében, mint az M5-öst megelőző 530 MLE vagy a 333i, melyből egy példány az ünnepségen is részt vett. Az autót a helyi Motorsport részleg és az Alpina közösen készítette, ennek megfelelően a gyártás is a bajorországi Buchloeben történt. Kisebb szériaautó versenyeken is népszerű volt az 1986-ban gyártott BMW 333i, melynek gépházteteje alatt az M30-as kódjelú sorhatos motor 3,2 literes változata kapott helyet. Az E30-as motortere már kissé szűkösnek bizonyult ehhez az erőforráshoz, ezért akinek 333i-re fájt a foga, annak döntenie kellett, hogy klímát vagy szervókormányt kér bele, mert mindkettő nem fért el a szűkös helyen.

A 3,2 literes motor 194 lóerős (@5.500) és 285 Nm (@4.300) a csúcsnyomatéka. Hozzá ötsebességes kéziváltót társítottak, hátul önzáró differenciálmű kapott helyet. Az Alpina felnikre Pirelli P7 gumiabroncsokat szereltek, mögöttük pedig nagyobb méretű, hűtött társafékek figyelnek. Végsebessége a gyári adatok szerint 228 km/óra, a százas sprintet pedig 7,4 másodperc tudja le.

Természetesen az esemény kapcsán videó is készült: