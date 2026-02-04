Pontosan kétszázötven évvel ezelőtt jött létre az Amerikai Egyesült Államok, és ezt a jeles jubileumot idén minden gazdasági szereplő meg fogja lovagolni.

A Fordnak elvileg könnyű dolga volna, hiszen ott van nekik az F‑250 teherjármű, ám mégis lecsúsztak az elsőségről, a Hennessey csúnyán beelőzte őket a VelociRaptor 1200 F‑250-essel.

A Hennessey-nek nem szokása széria állapotban hagyni a motorokat, ez esetben kivételt tett: a 6,7 literes, V8-as dízelmotor 1627 Nm (avagy 1200 font-láb, innen a név) maximális forgatónyomatékát és 507 LE csúcsteljesítményét elegendőnek találták.

Annál többet foglalkoztak a felfüggesztéssel. 127 mm-rel emelték meg a szabad hasmagasságot, állítható lengéscsillapítókat szereltek be, ígéretük szerint terepen és aszfalton egyaránt magabiztosan viselkedik az óriási jármű. A 37 colos terepabroncsokat könnyített 18” felnikre szerelték.

Tuningautó nem létezhet karbon komponensek nélkül: itt a motorházfedélre illesztett, tényleges szellőző funkciót betöltő légkivezető rostély, a kerékív-toldatok, a külső tükörházak, valamint a hátfal készült szénszálerősítésű műanyagból.

A megjelenést nemesacél lökhárítók, kiegészítő LED-fények, motorosan lenyitható oldalsó fellépők és látványos matricák vadítják tovább.

A fülkében a Hennessey saját fejlesztésű foteljei várnak bőr/Alcantara kárpitozással, és van sorszámozott plakett is, hiszen a jubileumi különkiadásból mindössze 250 darab készül.

A dízelmotoros Ford F-250 Lariat valamivel kevesebb mint 80 ezer dolláros (25,7 millió) vételárához további szűk 55 ezret (17,7 millió Ft) kell hozzátennie annak, aki szeretné ünnepi gúnyában magáénak tudni egy ilyen alapkivitelében is 3,3 tonna menetkész tömegű, 3,5 tonna hasznos terhelhetőségű, 17,8 tonna vontatására alkalmas, 6,35 méter hosszú (ez egyébként pont 250 col, tehát egy újabb ünnepi érték!) szörnyet.

Az alábbi gyári videóból az is kiderül, hogyan mozog egy akkora monstrum, mint a Velociraptor…