1980 óta róják a világ útjait Renault Trafic furgonok, személy- és haszongépjárműként egyaránt. Készült belőle lakóautótól kezdve platós teherautóig szinte minden, amit az ember el tud képzelni, egykor még az Opel Vivaro és a Fiat Talento is erre az alapra épült. Igazi sikersztoriról van tehát szó, ennek fényében pedig kicsit megdöbbentő lehet, hogy mindössze a harmadik generációnál tart a modell.

A legfrissebb változatot 2014 óta csiszolják, faragják, a Trafic pedig köszöni szépen, jól van. Habár legutóbb öt éve nyúltak komolyabban hozzá, az eladásokban így is remekel a furgon: 2024 első felében a szegmens harmadik legnépszerűbb választása volt, egy év alatt pedig 22 százalékkal növekedtek az eladások.

Külső

A fentebb írtak is mutatják, hogy a kinézet nem minden a haszongépjármű-piacon, sőt. Ezzel együtt azért jó ránézni a Traficre. Orrán az eggyel ezelőtti Renault-jegyeket hordozza, a fényszórók közé pakolt hűtőmaszkkal és a ködlámpa-öblökkel.

Alapáron is krómozott az orr és egész sok elem színe egyezik a karosszériáéval, azonban az egységes képért, azaz ahol a teljes lökhárító, valamint a visszapillantók is színezettek, azért felárat kérnek. 17 colos könnyűfém felni fokozhatja még a látványt, a szériafelszereltség részeként 16 colos acélfelni jár.

Traficből létezik szimpla- és duplakabinos, rövidebb és hosszabb, valamint alacsonyabb és magasabb verzió is. Esetünkben, a szimplakabinos, hosszabb és alacsonyabb (L2H1) változatnál 5480 mm-es hosszal kell megbirkóznunk, melyhez 1956 mm-es szélesség és 1971 mm-es terheletlen magasság társul – plusz a rádióantenna túlnyúlása. A rövidebb verzió ennél 40 centivel kurtább, a magasabb 50 centivel nyurgább.

Alapesetben csak a jobb oldalon van tolóajtó ennél a kivitelnél, de felárért kérhető balra is, akár üvegezett verzióban. Hivatalosan 180 fokban, a valóságban ennél valamivel szűkebben nyílnak a hátsó ajtók, de a raktérhez való hozzáférést ez nem befolyásolja érdemben. Akinek ez is kevés, teljesen visszahajtható ajtókat is rendelhet Traficjéhez.

Belső

Egy vállalkozás életében furgonválasztásnál nincs fontosabb a raktér jellemzőinél. A szimplakabinos, alacsonyabb Trafic fülkéje mögött 5,2, illetve 6 köbméteres rakteret találunk, tesztautónkra a nagyobb érték érvényes. Ez nem szabályos téglatest alakú: egyfelől a két hátsó kerékjárati ív is kiharap 40 centit a 2,93 méter hosszú, 1,66 méter széles padlóból, másrészt a fülke hátsó fala is íves, ott is elvész kb. 30 cm. Jó hír viszont, hogy az extra hosszú rakománynak kinyithatunk egy mágnesesen rögzülő 51*22 centis csapóajtót. A páros utasülés alatti résszel 40 centi nyerhető, de adott esetben az utastérbe is benyújthatjuk az akár 415 cm hosszú tárgyakat.

A rakomány rögzítését gyűrűk segítik, nyolcat is találni belőlük az oldalfalakon és a padló szélén, kár, hogy a padlóba süllyesztve nem került egy sem. Alapáron nincs ablak a fülke irányába sem, van viszont világítás, ezen felül pedig eléggé személyre szabható az igényeknek megfelelően a terület. Kérhető fa padlóburkolat csúszásgátló bevonattal, többféle védőelem és tárolóhely is a rendszerezés segítéséhez.

A Trafic utastere – ahogy az autó orra – a néhány évvel ezelőtti Renault-k belsőjére emlékeztetheti az embert, különösképp a multikormány miatt. Nem lehet panasz a minőségérzetre, a kategóriaátlagot simán hozza, a látványt pedig a szálcsiszolt anyagokra emlékeztető műszerfalbetét fokozza. Kicsit személyautós az érzés, de a kényelmes, ám gyenge oldaltartású ülés, valamint a csak fel-le mozgatható kormány miatt azért nem említhetőek egy lapon. Persze nem is feltétlenül várjuk ezt egy ilyen négykerekűtől.

Személyes motyónkat számos rekeszbe, tárolóba és zsebbe elrejthetjük. Ez alapvetően pozitívum, viszont sajnálatos, az óriási rendelkezésre álló, kihasználatlan tér. Több gyártó polcot tesz pl. a szélvédő fölé, ha másnak nem, pl. a menetlevélnek vagy egyéb dokumentumoknak. Az A4-es papíroknak így marad a kesztyűtartó, a többinek meg az USB-csatlakozókkal is ellátott rekesz a műszerfal tetején.

Ha valahol kiütközik a Trafic kora, az a multimédia kezelése, illetve annak hiánya. Egyáltalán nem zavaró, hogy a műszeregységet analóg órák és egy pici monokróm képernyő alkotja, tényleg nem is kell több. 2024-ben az azonban kevés, hogy ha nincs egy telefontükrözésre alkalmas érintőképernyő, akkor ne legyen gyárilag egy telefon-előkészítés. Haszonjárműveknél, ahol ezek az okoskütyük munkaeszközök is lehetnek, ez igen fontos.

Képernyő híján értelemszerűen tolatókamera sincs, a radarok pittyegéséből következtethetünk arra, mi merre van mögöttünk. Egy ilyen hosszú autónál jól jön, ha van egy gépi szeme is az embernek.

Technika

Dízelen kívül nem érdemes mást keresni a Trafic motorkínálatában itthon. A kétliteres, négyhengeres turbós Blue dCi erőforrás kapcsán arról dönthetünk, hogy 110, 130, 150 vagy 170 lóerős legyen, sorban 300, 330, 350 és 380 Nm nyomatékkal. A két erősebbik verziónál a hatsebességes manuális helyett hatsebességes automataváltó is választható.

A magyar piacon nem elérhető, de külföldön kapható tisztán elektromos hajtáslánccal is Trafic. Akkumulátora 52 kWh kapacitású, mely egy 90 kW (122 LE) teljesítményű villanymotornak szolgáltat a WLTP-szabvány szerint 300 kilométerre elegendő energiát.

Tesztautónk a 130 lóerős motorral 12,8 másodperc alatt gyorsult 0-ról 100 km/órás tempóra, végsebessége 170 km/óra. Elöl hagyományos MacPherson-, hátul csatolt hosszlengőkaros és tekercsrugós futómű dolgozik az autó alatt.

Már-már személyautós szintű vezetéstámogató és biztonsági rendszerarzenál érhető el a Trafichez. Holttérfigyelő, fáradtságérzékelő, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, táblafelismerő, adaptív tempomat és aktív, gyalogosfelismerő vészfékasszisztens is segítheti a sofőrt.

Vezetés

Magasan, az átlagforgalom fölött fél-egy emelettel ülünk, közel az autó orrához. Nem igényel sok időt a megszokása, és tulajdonképpen ez az egyik jelentős eltérés vezetési téren a személyautók világa és a Trafic között.

A másik nagyobb differencia a kormányzáshoz köthető: hosszánál fogva nagyobb a fordulóköre is a furgonnak, a hosszabb változatnál konkrétan 13,17 méter. Szűkebb kanyaroknál, kereszteződéseknél ez igényel némi odafigyelést, de jó dolog, hogy a méretes visszapillantó tükrökben folyamatosan figyelhetjük az útpadka és a hátsó tengely viszonyát. Ezen kívül a kezelésében, a manőverezésben nincs ördöngösség, még hátramenetben sem.

A Renault Trafic egyik szuperképessége, hogy terhelt és terheletlen állapotban is nagyon hasonlóan viselkedik. Megpakolva persze más kissé az útfekvése az autónak, de a futómű működése nem változik drasztikusan. Kissé keményre hangolt, de stabil a felfüggesztés, a motor pedig érzésre ugyanúgy húz.

Ki is jár az erőforrásnak a dicséret: hatékonyan működik a 130 LE-s dízel, mely már 1300-as fordulatszámtól elkezdi belendíteni az autót, igazán elemében pedig 1500-1800-as fordulat között van. Közel 13 másodperces 0-100-as sprintje nem azt vetíti előre, hogy erőgéppel van dolgunk, de alacsonyabb tempónál sokkal inkább kijön a dinamikussága. Nem vall szégyent megpakolva sem, lendületességében alig érezni az extra tömegből valamit.

A váltásra figyelmeztető fedélzeti rendszer 2000-es fordulatnál minden esetben figyelmeztet, hogy érdemes kapcsolni a következő fokozatot. Maga a váltó egyébként nem a legfinomabb szerkezet, kicsit darabosan jár, de ha elég időt tölt a volán mögött a sofőr, belejön a használatába. A sebességi fokozatok közül a harmadiknál érezni, hogy hosszabb, annyira, hogy városon belül sokszor nem is kellett váltani. Hatodikba 80 km/óra felett kapcsolhatunk, országúti és autópályás tempónál is alacsony fordulatszámon, ezáltal halkabban is üzemel a motor.

Városban 8-9 liter üzemanyagot is képes benyelni a Trafic, és ehhez nem is kell megpakolva lennie. Ám ha egyszer kikeveredünk vele a lakott területekről, az átlag beesik. A tesztkilométerek fele során bútorokkal, háztartási gépekkel és egyéb holmikkal megpakolt Renault száz kilométerenként 6,7 liter gázolajat fogyasztott – ez azt jelenti, hogy a 80 literes üzemanyagtankkal akár 1200 kilométerre is eljuthattunk volna megállás nélkül, intenzív klímahasználat mellett. Nagyobb terhelés mellett bizonyára nőtt volna a fogyasztás is, de még 8 l/100 km esetén is ezer kilométeres hatótávról beszélhetünk. Már-már irreálisan hangzik ez napjainkban, amikor a furgonok is sorra villanyosodnak.

Költségek

Nettó 9,875 millió forinttól elérhető a legkisebb Renault Trafic, orrában a 110 lóerős dízelmotorral. Tesztautónk (L2H1, 130 LE) listaára 10,525 millió forint, míg a legolcsóbb duplakabinos verzió 11,675 millió forintról indul.

Ami a fontosabb extrákat illeti, a második tolóajtó 140 ezer forinttól elérhető, a tetőcsomagtartó keret félmillió forint, a raktér rendesen megcsinált belső faburkolata pedig szintén felemészthet közel félmilliót. A lehetőségek szinte végtelenek, a végső vételárat az egyedi igények is nagyban meghatározhatják.

A hosszabbik Renault Trafic és vetélytársai – Nettó listaár, forint Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi L2H1 (130 LE) 10 525 000 Opel Vivaro L 1.5 (120 LE) 10 700 000 Peugeot Expert L3 1.5 BlueHDi (100 LE) 11 280 000 Ford Transit Custom 2.0 TDCi L2H1 (136 LE) 13 325 000

Értékelés

Nincs extrán kiemelkedő tulajdonsága, mégis közönségkedvenc a Renault Trafic, nem véletlenül. A legfontosabb területeken kiválóan helytáll: sok rakománnyal messzire képes menni, ráadásul takarékosan, és még a riválisoknál is egy fokkal olcsóbban. Elnézve a Renault háza táján lezajlott változásokat, lehet, hogy hamarosan dizájnt vált a furgon is, de közel sem biztos, hogy a bevált recepten kicsit is változtatnia kellene a franciáknak.

Mellette – Ellene Kellően erős dízelmotor

Takarékos üzemeltetés, nagy hatótáv

Kiszámíthatóan működő futómű

Időtálló külső

Elérhető vezetéstámogató rendszerek Telefonos előkészítés hiánya

Kissé darabos váltó

Nincs itthon elektromos változat