Igaz, neki nyomós oka volt erre, ahogy a Volvo Truck Hungary oldalán olvashattuk, ő „a Simon Zoltán EV családi vállalkozásban lélegezte magába a kamionozás szeretetét”.

Tehát ez volt a gyerekkor, a 40 tonnás gépek közelében cseperedett Zsófia, aki édesapját is elkísérte a kamionnal, és már fiatalon nagyon érdekelte ez az életforma. Az interjúban kiemelte, hogy ez a választás teljes mértékben saját döntés volt. Jelenleg nemzetközi útvonalokon dolgozik, és nem riad meg a kihívásoktól, veszélyes anyagokat szállít.

Családi vállalkozásuk Volvókkal dolgozik, így ő is ilyen típusú kamionokat vezet, jelenleg a legújabb típust, a Volvo FH Aero-t tesztelik, és ismerkednek a legújabb technikával.

A Volvo Aero modellcsalád az év elején mutatkozott be. Egyik legfontosabb ismerve az aerodinamikai szempontból kedvezőbb kialakítású kabin, az FH fülkék frontrészét ugyanis 24 centiméterrel növelték meg, amit a kamionokra vonatkozó új uniós szabályok tettek lehetővé. Ezen megoldásnak köszönhetően akár 5 százalékkal is kisebb lehet a modell fogyasztása.

A göteborgi gyártó új, kamerás monitorrendszere pedig nem csak az energiahatékonyságot segíti elő az aerodinamikus formájának köszönhetően, de a kisebb holttér által nagyobb a sofőr és a többi közúti közlekedő biztonsága is. Ezek mellett a kamerás monitorrendszer sötétben és esős körülmények között is jobb kilátást biztosít. Az új modellcsaládnak négy tagja van: elektromos, gázüzemű, dízel és az FH16 Aero. Az újdonság ugyanakkor hidrogénezett növényi olajjal, vagyis HVO-val is üzemeltethető. Az Aerót a Vezess már tesztelte, olvasd el mit gondolunk róla: