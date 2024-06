Az MAN Truck&Bus számos újdonságot mutatott be a nemrég lezajlott IFAT szakkiállításon. A rendezvényt a világ legjelentősebb, víz-, szennyvíz-, hulladék- és nyersanyag gazdálkodási kiállításának tartják. Egyre több gyártó erre az eseményre tartogatja a premiereit. 2022-ben például első kézből nézhettük meg a Mercedes-Benz eEconic villanyteherautó bemutatkozását.

Idén az oroszlános gyártó számtalan premierrel készült, amelyek elsősorban az elektromobilitás köré csoportosultak. Nem véletlenül, hiszen a kommunális felhasználású tehergépkocsik esetében jelenleg nagy esély van az elektromos hajtásrendszerek elterjedésére. Ezek ugyanis általában a nagyvárosokban dolgoznak és nem ritkán sok elindulással és megállással járó feladatokat bonyolítanak le.

Kétféle hajtásképlet



Az MAN ezen a téren az eTGX és eTGM fülke-alvázas változatairól rántotta le a leplet. Ezek 4×2-es és 6×2-es hajtásképlettel készülhetnek. A megrendelők igényeitől függően 3,4, vagy 5 akkumulátor-csomaggal kérhetik őket. „Az akkumulátorok megfelelő teljesítményt nyújtó élettartama az alkalmazási formától függően akár 1,6 millió kilométer vagy 15 év is lehet, ennek köszönhetően az akkumulátorok rendkívül tartósak és különösen megfelelnek kommunális felhasználásra is” – olvasható a bajor gyártó sajtóközleményében.

Az akkumulátorok elhelyezése értelemszerűen függ az adott felépítménytől is, de az MAN már a gyártás alatt együttműködik a felépítménygyártókkal a siker érdekében. A 18-25 tonnás tehergépkocsik hajtásáról 333, 449 vagy 544 lóerős villanymotorok gondoskodnak. Mechanikus és elektromos meghajtások egyaránt készülhetnek.

Hogy mennyire az igényekre szabhatók ezek a villanyteherautók, azt jól mutatja, hogy kilenc különböző tengelytávolság, valamint hat fülkeváltozat közül választhatnak a megrendelők. De azt is eldönthetik, hogy kormányzott, vagy nem kormányzott utánfutó tengelyeket, elől laprugós és hátul légrugós vagy mindenhol légrugós felfüggesztéseket kérnek-e.

500 km hatótáv

Az alvázakra hátulról, vagy oldalról betölthető hulladékgyűjtő járművek, vagy akár egykaros görgős és kétkaros láncos konténeremelők is kerülhetnek, amelyek ideálisak építési törmelék szállításához. Mindemellett platós, vagy három irányba billenthető felépítménnyel rendelkező, darus billencsesek, valamint hóeltakarító és emelőkosaras járművek is könnyedén kialakíthatók az új elektromos hajtásrendszerrel készülő tehergépkocsikból.

Érdekesség, hogy akár a legrövidebb, 3,75 méteres tengelytávolság esetén is elérhető a maximális mennyiségű akkukapacitás. Öt csomag beépítésével így 400 kWh-ra tehetnek szert a felhasználók, ami akár 500 kilométeres hatótávot is jelenthet közbenső töltés nélkül. Így kevesebb akkumulátorral is teljesíthetők a kommunális és hulladékgyűjtő alkalmazásokban jellemző napi futásteljesítmények.

Hulladékgyűjtős kis oroszlán

A 3,5 és 18 tonna közötti kategóriában két újdonsággal készült az MAN. Az egyik egy hulladékgyűjtő felépítménnyel ellátott TGE kishaszonjármű volt, a másik pedig MAN TGM modell volt, amelyet téli útkarbantartó felépítménnyel, valamint automata vészfékező rendszerrel láttak el. A hulladékgyűjtős TGE-t elsősorban a szűk belvárosi utcákban történő manőverezésre terveztek, míg a TGM a szélesebb utak takarításában vállalhat oroszlán szerepet.