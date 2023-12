Két évvel ezelőtt mutatkozott be a DAF XG+, ez volt az első modell, amely kihasználta az EU tágasabb fülkékre vonatkozó szabályozását. A sikert jól mutatja, hogy au értékesítés kezdete után egy évvel rekord évet zárt mintegy 56 ezer teherautóval a gyártó. Ebből a sikerből az XG+. az XG, az XF és a CF modellek is kivették a részükett. A DAF a vadonatúj termékcsaládja révén hat piacon, köztük Magyarországon is piacvezető volt 2022-ben és úgy tűnik, hogy az idei évben sem lesz gondja ezzel a pozícióval idehaza. De vajon minek köszönhető ez a siker?

A XG+ egy rövid teszt erejéig hazánkban járt, a Vezess is kipróbálta. Szerkesztőségünkhöz egy 480 FT típusú, fullextrás változat érkezett, látványos, a DAF demó flottájára jellemző, fénylő arany metálfényezéssel.

Kipróbáltuk a kamionsofőrök álmát 1 /33 Nagyon jól eltalálták a fényezését. Nagyon jól eltalálták a fényezését. Fotó megosztása: 2 /33 Kicsit ismerős valahonnan ez a hűtőmaszk kialakítás, de határozottan jól áll neki. Kicsit ismerős valahonnan ez a hűtőmaszk kialakítás, de határozottan jól áll neki. Fotó megosztása: 3 /33 A szélvédő takarítását így lehet elvégezni. A szélvédő takarítását így lehet elvégezni. Fotó megosztása: 5 /33 Ilyen eszközökre van szükség a szélvédő takarítására. Ilyen eszközökre van szükség a szélvédő takarítására. Fotó megosztása: 6 /33 Dizájn szempontból teljesen trenddiktáló lett. Dizájn szempontból teljesen trenddiktáló lett. Fotó megosztása: 7 /33 Természetesen két darab kívülről elérhető tárolórekesz is rendelkezésre áll. Természetesen két darab kívülről elérhető tárolórekesz is rendelkezésre áll. Fotó megosztása: 9 /33 A központi kijelzőn navigáció jeleníthető meg. A központi kijelzőn navigáció jeleníthető meg. Fotó megosztása: 10 /33 A műszeregység is teljesen digitális. A műszeregység is teljesen digitális. Fotó megosztása: 11 /33 A digitális visszapillantó tükrök többet mutatnak meg a kamion környezetéből. A digitális visszapillantó tükrök többet mutatnak meg a kamion környezetéből. Fotó megosztása: 13 /33 Digitális visszapillantó tükrökkel csökkenthető az üzemanyag-felhasználás. Digitális visszapillantó tükrökkel csökkenthető az üzemanyag-felhasználás. Fotó megosztása: 14 /33 Komfortos és otthonos a fülkéje. Komfortos és otthonos a fülkéje. Fotó megosztása: 15 /33 Még az egy sávval arébb parkoló kamiont is megmutatja a digitális visszapillantó. Még az egy sávval arébb parkoló kamiont is megmutatja a digitális visszapillantó. Fotó megosztása: 17 /33 A műszerfal kifejezetten személyautós. A műszerfal kifejezetten személyautós. Fotó megosztása: 18 /33 A kormánykerék fogása kellemes és prémium hatást kelt. A kormánykerék fogása kellemes és prémium hatást kelt. Fotó megosztása: 19 /33 A szélvédő felett még egy mikrónak is jut hely. A szélvédő felett még egy mikrónak is jut hely. Fotó megosztása: 21 /33 A sötétítés könnyen és egyszerűen megoldható. A sötétítés könnyen és egyszerűen megoldható. Fotó megosztása: 22 /33 Ilyen alapesetben a sofőrágy. Ilyen alapesetben a sofőrágy. Fotó megosztása: 23 /33 De akár ilyenné is varázsolható néhány perc leforgása alatt. De akár ilyenné is varázsolható néhány perc leforgása alatt. Fotó megosztása: 25 /33 Az ágy alól egy hűtőláda húzható ki. Az ágy alól egy hűtőláda húzható ki. Fotó megosztása: 26 /33 Az utasülés is beforgatható. Az utasülés is beforgatható. Fotó megosztása: 27 /33 Alaposan megrakva közlekedett itthon a DAF XG+. Alaposan megrakva közlekedett itthon a DAF XG+. Fotó megosztása: 29 /33 A felső ágy is kiválóan alkalmas a pihenésre. A felső ágy is kiválóan alkalmas a pihenésre. Fotó megosztása: 30 /33 Praktikus tálca húzható ki a műszerfal közepéből. Praktikus tálca húzható ki a műszerfal közepéből. Fotó megosztása: 31 /33 Jól áll ez a félpótkocsi neki, de a széria változatok nem ilyenekkel készülnek. Jól áll ez a félpótkocsi neki, de a széria változatok nem ilyenekkel készülnek. Fotó megosztása: 33 /33 Dinamikus és lendületes formatervvel büszkélkedhet. Dinamikus és lendületes formatervvel büszkélkedhet. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Külső

A külső megjelenést illetően az XG+ dizájnja még mindig nem fakult meg. A pajzsszerű, nagy lamellákkal ellátott hűtőmaszk, a mélyen ülő, aszimmetrikus LED-es fényszórók, továbbá a keskeny lökhárító jól megkülönböztethetővé teszi a DAF XG+-t a konkurenciától. Digitális visszapillantó tükrökkel kecsesebbnek hat a szerelvény, ráadásul a gyártó szerint ezek használatával 1,4 százalékkal csökkenhet a vonató üzemanyag-felhasználása. Részletmegoldásainak és élmentes széleinek köszönhetően összességében az a vontató egészen áramvonalasnak hat, miközben azért egy téglatest.

A színre fújt lökhárító, illetve a karosszéria színével megegyező kilincs prémium megjelenést kölcsönöz a modellnek, míg a széles, csúszásmentesített acéllépcsők kényelmes feljutást tesznek lehetővé a kabinba. Úgy tűnik, mintha a DAF ihletett merített volna egy skandináv versenytársától, de úgy, hogy közben kialakította új, elegáns és korszerű formanyelvét, amelyet azóta már a közepes teherbírású modellek is megkaptak.

Feltűnő lehet még, hogy az elődhöz képest jóval nagyobb szélvédővel készül az XG. Érdekesség, hogy ennek tisztításához nem áll rendelkezésre a homlokfalból kihajtható lépcső. Ha a pihenő során a sofőr szeretné letakarítani, akkor egy teleszkópos, gyári eszközzel végezheti ezt el. Hogy ez mennyivel kényelmesebb, vagy hatékonyabb azt döntse el mindenki saját ízlése szerint.

Az új dizájn révén 19 százalékkal sikerült javítani a DAF nyerges vonatók aerodinamikai teljesítményét, ami az üzemanyag-felhasználásra is kedvező hatással volt.

Belső

A DAF XG+ teljes mértékben a csúcsot képviseli a gyártó kabinkínálatában. Felszálláskor jó, ha az ember igénybe veszi az ajtóban két oldalán található kapaszkodó síneket, mert a távolsági nyergesek között a belépő szintnek tekinthető XF-hez képest az XG+ padlója 120 mm-rel magasabban van. A könnyebb beszállást segíti az is, hogy a kormánykerék parkolóhelyzetben rögzíthető.

A maga 2,2 méteres belmagasságával, 2,69 méteres fülkehosszával és 12,5 m3 – res térfogatával ez tekinthető a legtágasabb DAF fülkének, de még a versenytársak között is kiemelkedőnek számít. Ennek köszönhetően jócskán akad hely ahhoz, hogy a sofőr elrejtse a személyes holmijait. A szélvédő felett három részes szekrény kapott helyet, amelynek középső traktusában beépíthető kávéfőző, vagy mikrohullámú sütő is elfér.

A belső tér kialakítása jól átgondolt koncepció mentén történt: az iratok a műszerfal középső részéből kihúzható fiókban rejthetők el és ugyanitt egy kihúzható, nagy méretű asztallap is rendelkezésre áll. A kamionsofőr a sofőrágyon ülve is megvacsorázhat. A 150 mm vastag matrac magassága az elektronikus szabályozás révén könnyedén állítható, így a kamionvezető akkor is ideális pozícióban pihenhet, ha mondjuk a terepviszonyokból eredően a fülke nem teljesen vízszintesen áll.

A rövidebb szünetek eltöltésében segít az akár 110 fokban beforgatható, állítható háttámlával ellátott utasülés. Ez, a „váltósofőr” helynek is nevezett ülőalkalmatosság akár felhajtható üléstámlával is kérhető. Ez növeli a szabad mozgást a fülkében. Opcionálisan pedig lehajtható fejtámlával is kérhető, amit praktikusan asztallá lehet alakítani. Így egy, a hálóhelyről könnyen elérhető felületet kap pluszban az ember.

Ma már elképzelhetetlen egy távolsági nyerges vontató hűtőláda nélkül, amely itt a sofőrágy alatt kapott helyet. Ugyanitt kívülről elérhető tárolórekeszek is rendelkezésre állnak. Érdemes kiemelni még az új automatikus hőmérséklet-szabályozó rendszert, amely ennél a modellnél az alapfelszereltség része, de ha valaki szeretné, akkor teljesen automatikus klímavezérlő rendszert is kérhet hozzá.

A teljesen beépített álló légkondicionálás egy új funkció, amely opcionálisan érhető el az XG+ modelleken, és a fülke belterének automatikus hűtését vagy fűtését biztosítja vezetés közben és álló helyzetben.

Technika



A fülke alatt a Paccar MX-13-as 483 lóerős dízel erőforrása dolgozik, amelyhez 12 sebességes TraXon automataváltó csatlakozik. Az erőforrás sajátossága, hogy az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás érdekében nagyobb nyomatékot ad le alacsony fordulatszámon a legmagasabb fokozatban. Ez azt jelenti, hogy mindössze 900-1125 percenkénti fordulatszámnál már el tudja érni a 2500 Nm-res csúcsnyomatékot működés közben.

Az TraXon 12TX2210 DD típusú automataváltó a gyártó közlése szerint képes a motort nyomatékát gyakorlatilag veszteség nélkül átadni a hajtott tengelynek. A különösen nagy átfogású fokozatkiosztás utazó sebességnél alacsony motorfordulatszámot, míg alacsony fokozatokban agilis érzékenységet biztosít. Az erőforráshoz külön rendelhető erőteljes Engine Brake, más néven a dekompressziós fék, amelynek az a szerepe, hogy stabil vezethetőséget nyújtson a hosszú lejtökön való gurulásoknál és csökkentse a fékbetétek kopását.

12 colos digitális műszeregységről tudja leolvasni a legfontosabb adatokat a sofőr. Ennek grafikai megjelenítése (klasszikus vagy modern stílus) változtatható a kormánykeréken található forgatógomb segítségével. A kormánykeréktől jobbra, egy 10 colos színes kijelző található, amely opcionálisan rendelhető. Ez többek között olyan funkciókat biztosít, mint a telefon tükrözése, információs és szórakoztató elemek, illetve navigáció.

A DAF Infotainment System három változatban érhető el: Standard, Luxury és Exclusive, amelyek olyan funkciókat kínálnak mint a digitális rádió, a streaming szolgáltatások, a navigáció, a kameranézetek, illetve a DAF Connect és más külső alkalmazások használata.

Vezetés



A próba során a DAF XG+ az M0-ás északi részén csatlakozott be a nyüzsgő hazai áruszállítás világába. A közel teljes terheléssel, vagyis legalább 39,5 tonnás össztömegben közlekedő kamion gond nélkül vette fel a forgalom ritmusát és erőlködés nélkül küzdötte le az emelkedőket. Közben alig lehet hallani a motor hangját utazósebességnél.

A digitális visszapillantók tűpontos képet az A-oszlopokon lévő kijelzők tisztán adják vissza, de ehhez előtte be kell hangolni őket. A jobb és bal oldalon egyaránt megtalálható kijelző kék vonalát érdemes mindig pontosan a félpótkocsi végéhez igazítani. Ebben segítségünkre lehet egy piros bója is akár. Menet közben ugyanis három csík segíti a sofőr a pontos távolságok felmérésében.

A piros vonal a félpótkocsi végét mutatja, a másik két sárga vonal pedig a félpótkocsi mögött lévő távolságot. Ez segíti a sofőrt abban, hogy biztonságosan válthasson sávot, illetve, hogy precízen és pontosan tudjon a rámpára tolatni. A digitális visszapillantó legfontosabb előnye ugyanakkor az, hogy kanyarodás közben folyamatosan követi a pótkocsit.

Ami talán egy kicsit szokatlan, hogy a rögzítő fék még nem elektronikus, így nem automatikus, ennek kezeléséről nem szabad megfeledkezni elinduláskor, vagy megálláskor. Pozitívum ugyanakkor, hogy van egy olyan opció ebben a nyergesben, ami lehetővé teszi, hogy a sofőr letesztelje, hogy valóban jól van-e csatlakoztatva a félpótkocsi. Sajnos korábban már lehetett arról olvasni a médiában, hogy akadt olyan gépjárművezető, akinek nem sikerült jól csatlakoztatni a félpótot, ami később egy körforgalomban elszabadult. Az ilyen és ehhez hasonló baleseteket segít elkerülni ez a megoldás.

A DAF XG+ korszerű, fejlett és erős nyerges vontatónak számít, amely kimagasló ergonómiájával és komfortos fülkéjével prémium munkakörnyezetet biztosít az országhatárokat átszelő kamionosofőrök számára. Előrelátó vezetéssel átlagfogyasztása 24l/100 km körül alakul, ami jó értéknek számít ebben a szegmensben. Sokáig a fuvarozók és a gépjárművezetők kedvence lehet.