A német Viktor Baumann vállalat nemrég különleges Mercedes-Benz nyerges vontatót vehetett át. Az új Arocs SLT 4463-as haszonjárműgyártó cég speciális részlegéből került ki, végleges specifikálásában azonban a Paul Nutzfahrzeuge is részt vett, amely beépítette a teherautóba azokat a megoldásokat, amelyeket a megrendelő még pluszban kért.

A 8×6-os hajtásképletű nyerges vontatót nem sokkal azután, hogy legördült a gyártósorról, egészen az alvázig lecsupaszították. Az átalakítás során az eredeti 2,3 m széles StreamSpace fülkét a 2,5 méter széles BigSpace kabinra cserélték, amelynek ugyan van egy kisebb, 100 mm-es motorsátorja, de így viszont a nyerges nem lépi át az előírt 4 méteres magasságot. A frontrészre Rockinger 56e csatlakozót szereltek, mivel a nehéz kategóriás teherautók gyakran közlekednek összekapcsolva akkor, ha mondjuk egy túlméretes és túlsúlyos rakományt kell vontatniuk.

A hátsó részre pedig Rockinger RO58E típusú vontató került és a trélerrel együtt akár ezertonnás össztömegben is tud közlekedni ez a nyerges vontató. Az átalakítás során a fülke mögé egy ballaszt is került, amire a túlsúlyos rakományok vontatása miatt volt szükség, mindemellett pedig 900 literes gázolajtankot is beépítettek. Mindent összevetve legalább 9500 alkatrészhez nyúltak hozzá, hogy alkalmassá tegyék az extrém fuvarfeladatok elvégzésére.

Bár a különleges Mercedes igazi látványosság is lehetne, de többségében inkább éjszaka fog közlekedni, mivel a túlméretes szállítmányok gyakran akkor közlekednek, amikor mások az igazak álmát alusszák. Ez a fuvarozási feladat ugyanis számos útlezárással jár, éppen ezért éjszaka szokták végezni.

Az ezer tonnával is elbíró Actros átépítése hónapokat vett igénybe. A Merci speciális részlegénél hónap elején készült el a 300 ezredik nyerges vontató.