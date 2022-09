Szerdán hivatalosan is elstartolt a svéd gyártó nehéz-kategóriás teherautóinak sorozatgyártása. Ez történelmi pillanat, hiszen ezzel lezárult a prototípusok tesztelése és hamarosan megjelenhetnek Európa útjain az első szériagyártásban készülő távolsági áruszállításra, valamint az építőipar számára fejlesztett Volvo teherautók.

A göteborgi székhelyű gyártó hivatalosan a távolsági áruszállításra FH, a regionális fuvarozásra fejlesztett, hálófülkés FM, valamint a billentőfelépítménnyel rendelkező FMX elektromos változatainak szériagyártását indította el. Ezek, a maximum 44 tonnás kivitelben készülő teherautók a Volvo Trucks értékesítésének kétharmadát teszi ki, ezért a svéd gyártó nagy reményeket fűz az elektromos teherautók és nyerges vontatók gyártásához.

“Ez egy nagyon fontos mérföldkő a számunkra és jól mutatja, hogy milyen szerepet töltünk be az iparág átalakulásában. Több mint két évvel ezelőtt mutattuk be először a nagyközönségnek a nehéz kategóriás elektromos teherautóinkat. Most beindítjuk a sorozatgyártást, hogy aztán leszállíthassuk ezeket európai, majd később ázsiai, ausztráliai és latin-amerikai üzemeltetőknek” – mondta a sorozatgyártás beindításával kapcsolatban Roger Alm, a Volvo Trucks elnöke, aki 2020-ban 4 egymásra rakott Volvo teherautó tetején ácsorgott, hogy bemutassa azt a faceliftes teherautó generációt, amelyet a svédek végül „villamosítottak”.

A szériagyártás a Volvo göteborgi gyárában startolt el, de jövő évtől fogva a vállalat belgiumi gyárában is készülhetnek majd elektromos teherautók. Érdekesség, hogy a sorozatgyártás érdekében nem volt szükség érdemi változtatásokra, a villany nyergesek és dömperek ugyanazon a gyártósoron készülnek, ahol a dízelmotorral szerelt variánsok. Az akkumulátorokat pedig a Volvo Trucks új akkumulátor összeszerelő üzemében, a belgiumi Ghentben gyártják.

A Volvo Trucks tapasztalatai szerint az elektromos teherautók iránti igény egyre jobban nő. „Eddig 1000 darab nehézkategóriás, illetve 1600 városi és regionális áruszállításra fejlesztett e-teherautót értékesítettünk. Arra számítunk, hogy a következő években az elektromos teherautók gyártása szignifikánsan nőni fog. 2030-ra az általunk eladott teherautók és kamionok több mint 50 százaléka tisztán elektromos lehet” – tette hozzá Roger Alm.

Amíg a Volvo Trucks a sorozatgyártás elindításán fáradozik, addig a versenytársak sem pihennek. Vélhetően a közeljövőben a Mercedes-Benz, illetve a Scania is be fogja mutatni a szériaérett távolsági e-nyerges vontatóját.