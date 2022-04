Az első villany-teherautót 2020-ban mutatta be a Scania, a sort pedig hibridekkel folytatták. Így most akkumulátoros (BEV), hibrid (HEV) és plug-in hibrid (PHEV) modell egyaránt megtalálható a kínálatban. A hibrideknél ráadásul nemrég egy-két kisebb műszaki módosítást is végrehajtottak, ami még gazdaságosabbá teheti a működésüket.

A svéd gyártó által fejlesztett BEV-, PHEV- és HEV-hajtáslánccal rendelkező teherautók elsősorban a városi és az elővárosi, kiskereskedelmi fuvarozás igényeit hivatottak kielégíteni. A Scania úgy számol, hogy ez az a szegmens, amelyben rövid időn belül széles körben elterjedhetnek az alternatív hajtásláncok, mivel a világon számos nagyvárosban már napirenden van a dízelüzemű teherautók részleges vagy teljes kitiltása.

Jelenleg 11 európai országban összesen 274 alacsony kibocsátású zóna van, amelyekben korlátozzák a szennyező járművek bejutását városba. Ám a városokon belüli csendes, károsanyag-kibocsátástól mentes közlekedésre nemcsak az áruk boltokba szállításához, hanem a hulladékgyűjtéshez, az új épületek építéséhez és a szükséges infrastruktúra biztosításához is szükség van.

Mivel a Scania felfrissítette dízelmotor-kínálatát, kapóra jött átvezetni egyes újításokat a hibrideknél is. A korszerűsített plug-in hibrid (PHEV) hajtáslánc központi eleme egy házon belül kifejlesztett, hatfokozatú sebességváltó, amelyet két villanymotorral kapcsoltak össze. A két villanymotor együttes teljesítménye 130-ról 230 kW-ra nőtt. Lényeges változás még, hogy ezentúl a 9 literes DC09 (280–360 LE) belső égésű motor mellett a 7 literes DC07 (220–280 LE) dízelblokk is rendelkezésre áll.

A hibrid elektromos teherautóknál (HEV), az előbb említett dízelmotorcsalád gondoskodik a járművek hajtásáról, ám ezek az erőforrások már az új GE281 (Gearbox Electric Machine) típusú sebességváltókkal együtt gördülnek le a gyártósorról. Ez azért előrelépés, mert ez a sebességváltó már nem tartalmazza az olyan klasszikus kopó és súrlódó alkatrészeket, mint például a tengelykapcsoló, a szinkronok vagy a tengelyfékek.

Ez a megoldás kiváló kúszóképességet biztosít alacsony sebességnél a teherautónak, mindamellett a mellékhajtás használatát (PTO) is lehetővé teszi. A HEV-hajtáslánccal rendelkező Scaniáknál a lassítás és fékezés során nyert energiát a 30 kilowattóra kapacitású akkumulátor újratöltésére fordítják, ami akár 15 kilométeres tisztán elektromos működést tesz lehetővé.

A tisztán elektromos Scania teherautók változatlan paraméterekkel készülnek. Ezeknél a villanymotor folyamatos teljesítménye 230 kW, csúcsteljesítménye 295 kW. A megrendelő igényeitől függően 5 vagy 9 akkumulátorcsomaggal készülhetnek. A legnagyobb, tehát a 300 kWh kapacitású energiatároló csomaggal akár 250 kilométeres hatótávot is kínálhatnak. A tisztán elektromos változatok az alacsony padlószinttel rendelkező L-kabinokkal, valamint a sofőrággyal is rendelhető P-fülkével kérhetők. A HEV és PHEV Scaniák L-, P-, valamint G-kabinokkal gördülhetnek le a gyártósorról.