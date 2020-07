Akárcsak a Volvo, a London Electric Vehicle Company is a kínai Geely tulajdonában van és ezért ebben a furgonban is bőven vannak olyan alkatrészek, melyek a prémium rokontól érkeztek. Ez leginkább a furgon belterén látszik, ahol a kormánykerék, a kapcsolók, a váltókar és a központi képernyő, valamint az alatta lévő gombok is ismerősek lehetnek más Volvo modellekből. Persze, a LEVC furgonjában egész más minőségi szinten készítik el őket.

A LEVC gyártja London új taxijait, melyek legalább olyan jellegzetesek, mint a klasszikusak, viszont sokkal takarékosabbak és modernebbek. A nagy térkínálat és a fordulékonyság azonban megmaradt, ezért nem csak személyszállításra, hanem furgonnak is kiváló.