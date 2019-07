Olvass tovább

Továbbra is francia alapokra készül a Vivaro, de vége a Renaulttal közös munkának.

A jelek szerint jót tett az Opelnek a PSA-felvásárlás, legalább is a haszonjárművek szintjén biztosan. A 120 éves gyártó az év negyedévben közel 33 ezer haszonjárművet adott el, ami 35 százalékkal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A növekedés leginkább a 2019-es Év furgonjának választott új Opel Combónak köszönhető, hiszen 68 százalékkal többet értékesítettek belőle, mint korábban. Ez azt jelenti, hogy 3o európai országot figyelembe véve az Opel európai piaci részesedése 4,7 százalékra kúszott fel. Bár a Vivaro előző két generációja is francia alapokra, a Renault Trafic-ra épült, a PSA-frigy után szinte borítékolható volt, hogy harmadik generáció sem lesz német fejlesztés.

Az új Opel Vivaro a 2016-ban bemutatott Citroën Jumpy, Peugeot Expert és a Toyota Proace közös alapjára az EPM2-es platformra épül és az Opel elsősorban a front részt, valamint a motorkínálatot szabta magára. A teljesen új bázismodell miatt a Vivaro alacsonyabb lett és ezentúl háromféle hosszúságban fog készülni.

Külső

Elsőre két dolog szúrhat szemet az új Opel Vivarónál: a modell alacsonyabbnak és hosszabbnak hat, a front rész pedig kevésbé karakteres, nem megosztó vagy ultramodern. Nincs ebben semmi érzéki csalódás, valamennyi változat 1,90-es magassággal készül, aminek járulékos előnye, hogy a mélygarázsokba is sanszosabb lehajtani vele. A Vivaro háromféle – fülkés, hat személyes kombi és zárt áruszállító – kivitelben rendelhető meg ( az alvázas változat később érkezik). A korábbiakkal ellentétben nem kettő, hanem már háromféle hosszúságban készül, így a jövendőbeli üzemeltetők 4,60 (S), 4,95 (M) és 5,30 (L) méteres változatok közül választhatnak.

A lámpák formája és a lökhárító struktúrája gyakorlatilag megegyezik a testvérmodellekével, ami “Opelessé” teszi, az elsősorban a szélesebbre húzott hűtőmaszk, illetve az azon látható Opel-embléma és a krómcsík. A lökhárítóba egy-egy LED-csíkot is elhelyeztek, azonban ezek utólagos tuningnak tűnnek. A szakik mindent elkövettek, hogy feldobják a modellt, ezért a kilincseket még krómhatású bevonattal is ellátták. A raktér hozzáférhetősége ideális: a hátsó ajtók 180 fokban nyithatók, az akár elektronikusan működtethető oldalajtók pedig a legrövidebb változatot kivéve elég szélesek ahhoz, hogy akár oldalról is be lehessen tenni egy raklapot.

Belső

A 2019-es Opel Vivaro műszerfala gyakorlatilag teljesen megegyezik a PSA-Toyota testvérekével. Ebből kifolyólag ez a modell is alapvetően magas és széles műszerfallal rendelkezik. A középső részen 7 colos érintőképernyő kapott helyet, ami a multimédia rendszer kezelésére szolgál. Ehhez Apple és Android rendszerű telefonok egyaránt csatlakoztathatók. A kormánykerék mögött elhelyezett fedélzeti komputer kijelzője leginkább a Fordokban alkalmazott változathoz hasonlítható, ennek megfelelően ez egyszerre több értéket képes megjeleníteni menet közben.

Az ülések megerősített comb- és oldaltámaszt kaptak, ennek ellenére nem lettek komfortosabbak, sőt, túlságosan kemények és merevek. A felhasznált anyagok minősége megfelel a szegmensben uralkodó sztenderdeknek, de a kombi furgonnál a két ülés közé süppedős műanyagborítás is került. Az utastérben megfelelő számú tárolórekesz áll rendelkezésre, ezen a téren igyekeztek kihozni a mérnökök a maximumot. Nemcsak az osztott kesztyűtartó, hanem a középső ülésből kihajtható asztalka, valamint az alatta található tárolórekesz is hasznosnak bizonyulhat a napi munkavégzés során.

A raktérkapacitásnál újdonságnak hat, hogy a jobb oldali ülés alatti részt egy kis fedél lehajtásával hozzá lehet toldani a raktérhez. Az Opel ezt a megoldást Flex-Cargonak hívja és ily módon a leghosszabb variánsnál akár 4,02 méter hosszú cső, vagy deszka is elhelyezhető a járműben. A raktér a legrövidebb verziónál 4,6 köbméter, de a fenti megoldással 5,1 köbméterre növelhető. A középső variáns 5,8 köbméteres, míg a leghosszabb 6,6 köbméteres raktérrel rendelkezik. Az új Vivaro elődjéhez képest több árut képes elvinni, ugyanis terhelési kapacitása 200 kilogrammal, 1400 kilogrammra nőtt. A mérnökök a modell vontatási kapacitásán is javítottak, amely így fél tonnával nagyobb, 2500 kilogramm lett.

Technika

A motorpaletta és hajtáslánckínálat egyelőre meglehetősen egyhangú, nincs a kínálatban sem hibrid, sem gázmotoros verzió. A kínálatban ötféle dízelmotor található. Az 1,5 literes fix lapátozású turbóval szerelt motorból 102, illetve 120 lóerős variánsok állnak rendelkezésre, míg a változó geometriájú turbófeltöltős 2.0 literes blokkoknál 122, 150 és 177 lóerős változatok közül választhatnak a jövendőbeli megrendelők. A legerősebbet kivéve valamennyihez hat sebességes manuális váltó csatlakoztatható, míg a 170 lóerőshöz nyolc sebességes automataváltó jár. Az erőforrások szervizintervalluma 50 ezer kilométerre nőtt, ami csökkentheti az üzemeltetési költségeket. Az Euro 6d károsanyag-kibocsátási normák teljesítéshez szükséges AdBlue-tartályok 22,5 literesek, ami nagyjából 15 ezer kilométerre lehet elegendő.

A Vivaróhoz elérhető lesz az IntelliGrip Traction Control, amely hagyományos, havas, sáros és homokos útfelszíneken biztosítja a megfelelő menetstabilitást. Ötödik opcióként pedig akár teljesen ki lehet kapcsolni az ESP-t. Az Opel új haszonjárműve kaphat 4×4-es hajtást is, amely mindegyik hossznál rendelhető lesz a 2.0 literes, 150 és 170 lóerős dízelmotorokhoz. Az összkerékhajtás mellé opcionálisan 40 centiméterrel magasabb hasmagasság, kiemelt alvázvédelem, valamint hátsó differenciálzár is választható. Jövőre tovább bővül a kínálat, akkor érkezik a teljesen elektromos hajtáslánc a Vivaróhoz.

A Vivarót olyan vezetéstámogató rendszerekkel látták el, mint például az automata vészfékasszisztens, az ütközésre figyelmeztető rendszer, a sebességtartó automatika, a head up display, a sávtartó rendszer, éberségfigyelő, a hegy meneti elindulást segítő asszisztens, valamint a parkolássegítő madártávlati nézet.

Vezetés

A németországi bemutatón egy rövid tesztvezetésre is lehetőségünk nyílt. Ennek keretében egy panel furgont, valamint egy kombi személyszállítós változatot próbálhattam ki Rüsseilsheim vonzáskörzetében kijelölt 13 kilométeres tesztúton. Első körben a leghosszabb 5,30 méteres áruszállító került a kezeim közé, amelynek hajtásáról a 2.0 literes, 177 lóerős (130 kW) -os dízelblokk gondoskodott. A 250 kilogrammos terheléssel megrakott furgon a 15 perces tesztút alatt két szerethető tulajdonságát, fürgeségét és jó manőverezhetőségét is megmutatta.

Nyomatékos motorja városi tempónál 1800-as percenkénti fordulatszámon dolgozott, 70 kilométer/órás sebességnél viszont már kétezer fölé ment a percenkénti fordulatszám. A nyolc sebességes automata váltóval komfortos vezetési élményt nyújtott, a kormányt kis sebességnél is megterhelő erőkifejtés nélkül lehetett tekergetni. Ennek ellenére a kategória több járművével összehasonlítva kormányzása a középmezőnybe tartozik, ami azt jelenti, hogy a célnak megfelel, de hegy versenytársaké jobb ennél.

Másodjára 2.0 literes, 150 lóerős (110 kW) dízelmotorral és hatsebességes manuális váltóval szerelt személyszállítós, kombi változatba ültem. Erre a blokkra sem lehetett panasz a fürgeséget illetően, a váltó viszont néha nehezen akarta bevenni a fokozatokat, amit korábban a Toyota Proace-nél is tapasztaltam. Ez csak néhányszor fordult elő és alapvetően nem befolyásolta a vezetési élményt.

A magas műszerfal arra késztetheti a sofőröket, hogy emeljék meg az ülést, hiszen a lekerekített orr-rész miatt nem olyan könnyű ráérezni a furgonra. Oké, lehet hagyatkozni a parkolássegítő szenzorokra, de azért nem mindegy, hogy egy méteres gaz miatt, vagy esetleg egy kiálló vasrúd miatt jelez a szenzor. Aki biztosra megy, az eleve magasabbra emeli az ülést, mert így jobban beláthatja a Vivaro elejét.

Az új Vivaro klímája hatékonyan dolgozik és navigáció színes kijelzője szembe fénynél sem tükröződik. Ha már a tükrözés: a gyári navigációt nem volt alkalmam kipróbálni, mert a németek okostelefonon lévő navit csatlakoztattak a multimédia rendszerhez, de legalább kiderült, hogy a Vivaro tudja a tükrözni a csatlakoztatott telefonokat. Mind a manuális váltós, mind pedig az automataváltós változat átlagfogyasztása 8 – 8,5 l volt 100 kilométerre vetítve, de ilyen rövid tesztút alatt ez az érték nem nevezhető mérvadónak.

Költségek

Bár a magyar árlista még nem ismert, az Opel Vivaro belépőmodellje, a legrövidebb, legkisebb teljesítményű motorral szerelt változat bruttó 25 ezer euróról, vagyis átszámítva 8 millió forintról indul. Ez az azonos bruttó árból és a német 19 százalékos Áfából kiindulva nagyjából nettó 6,8 millió forintos hazai árat feltételez. A kombi változat listaára 26 250 eurónál (8,4 millió forint), a fülkés pedig 27 500 eurónál (8,8 millió) kezdődik. Ha ez az árszínvonal a hazánkban forgalmazott Opel Vivarókra is érvényes lesz, akkor abszolút versenyképes modellnek mondható, hiszen egy slágermodellnek számító Ford Transit Custom 8,3 millió forintról, míg egy VW Transporter 8,1 millióról indul.

Értékelés

Az új Opel Vivaro teljes mértében szakítás az előző generációval. A háromféle hossznak, a Cargo-Flex megoldásnak és az erős dízelmotoroknak, valamint a később megjelenő 4×4-es hajtásnak köszönhetően legalább olyan vonzó lehet az üzemeltetőknek, mint a vele párhuzamosan forgalmazott testvérmodellek. Az Opel ráadásul szeretné bővíteni értékesítési hálózatát, ezért nem kizárt, hogy nem csak a német, vagy a brit piacon, hanem akár a közép-európai országokban is nagyobb sikert tud majd elérni a Vivaróval. Márciustól rendelhető a 2019-es Opel Vivaro, az első példányok őszre lesznek a kereskedésekben, a gyártó ígérete szerint.

Mellette – Ellene Erős motorok

Jó manőverezhetőség

Erős és hatékony klíma

Viszonylag kedvező fogyasztás Egyhangú motorkínálat ( nincs hibrid hajtás, vagy gázüzemű motor)

Kemény ülések

Hogy tetszik az új Opel Vivaro? 5 szavazat - átlag: 5.40 (10-ből)

