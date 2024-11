Évtizedeken át a Renault neveket adott autóinak, volt például Frégate, Dauphine, Floride, aztán a számjelek évtizedei következtek, R3-tól R25-ig. 1990-ben a Renault 5 Campus utódával kezdődött a visszatérés a nevekhez, a Clio háttere a görög mitológiában a történetírás múzsájaként ismert Kleió vagy latinosan Clio.

Józan felépítése, nyomott alkatrészárai, korához és árszintjéhez viszonyítva kedvező üzembiztossága miatt egy használt Renault Clio II ajánlható mindazoknak, akik olcsó és racionális használt autót vennének városi forgalomra, értékesebb autó kímélésre vagy vezetni tanulni.

Típustörténet: 2001-ben jött a nagy előrelépés

Csak Európának öt fázisban készült az autó, ahogy a Renault a gyártás szakaszait nevezi. Az 1998-2001 közötti annyira régi és ritka mára, hogy ezzel most nem foglalkozunk. Speciális közönségük és értékeik miatt a kétliteres RS illetve a középmotoros, hátsókerék-hajtásra átépített Clio V6 sem szerepel a cikkben.

Gyámoltalan, bemattuló lámpaszemeivel és a régi motorgenerációs 1,2-essel az első széria nem állja a versenyt a 2001-es nagy modellfrissítés után kihozott, sokkal igényesebb belső terű kettes Cliókkal. De ennél a kettőnél jóval több fázist vagy gyártási periódust határolhatunk el. A Phase 3 a 2003-2006 közötti sorozat. Szemből az egy helyett három lamellával osztott első levegőbelépőről ismerhető fel, a hűtőmaszk mintája is picit más lett.

2005-ben jött a Clio III, de vele párhuzamosan, jutányosabb belépőmodellként gyártásban maradt az előd is, az Astra Classic vagy az Octavia Tour mintájára. A Clio Campusról is találtok képet a galériában. Elölről a lökhárítójáról kiszúrható, a csomagtérfedélre pedig rá is írták a Campus típusjelzést.

Ennek is volt egy faceliftje, az 2009-2012 között futott és a trapéz alakú alsó légbeömlőről könnyen azonosítható, de itthon gyakorlatilag nem találkozni vele. Dél-Amerikában még tovább gyártásban maradt a kettes Clio, csak 2016-ban futott ki a nagyon sikeres kisautó.

46 000 km-rel sem volt hibátlan

Ezúttal a cikkhez fotózott 1,4-es, 2004 nyarán rendszámot kapó Renault Clio nem csupán az anyagot illusztráló és hitelesítő eszköz. Érdekes a háttere és tanulságos használt autó. Jó példa rá, hogy a nagyon csekély futásteljesítmény sem garancia a későbbi kiadások elkerülésére.

Elsőre meghökkentően soknak tűnő pénzért, 1 350 000 forintért cserélt gazdát 2023 nyarán, amikor 350-700 ezer forint között szórt a legtöbb és a legszebbek ára mozgott egymillió forint körül (persze az RS-t leszámítva).

Viszont 46 000 km volt benne, követhető előélettel és mostani gazdája le akarta tenni az addig rohangálós autónak használt Twingo RS-t. Arról hiányzott a hátsó oldalajtó, kényelmetlen volt a Cup-futómű és kár lett volna még több városi úttal terhelni a fineszes sportmodellt, amelyről nemsokára írni fogunk.

Nagy kerékkel, légkondival 6-10 l/100 km

Vezethetőségi és esztétikai okból ez a használt Renault Clio a gyári gumiméreténél sokkal szélesebb keréken jár. A 175 helyett 195 mm széles gumik és 7,0J-s, jelentős tömegű felnik megdobják a fogyasztást, ami a forgalomtól, a hőmérséklettől és a gázadagolástól függően 6-10 liter/100 km közötti.

Egyenletes 110-zel így is hat liter alatt marad az átlag, míg a tisztán városi fogyasztás felmegy 8-9 literig, amiből a nyári a 8, a téli a 9 literhez van közel. A manuális légkondicionáló is sokat rátesz a benzinigényre, a tulajdonos tapasztalatai szerint nagyjából egy litert.

Az eredeti felnikkel jóval takarékosabb lenne a 98 lóerős, K4JC7 kódjelű motor, de így sem tartozna a legalacsonyabb fogyasztású kiskocsik közé a használt Renault Clio. A Spritmonitoron 7,23 liter a márkatársak átlaga 100-on 5,8 és 9,5 liter között szóró benzinigénnyel, míg az első generációs Yaris 1,3 VVTi a 87 lóerős motorral beéri 6,26 literrel, a 80 lóerős Ford Fiesta 1,4 átlaga 6,93 liter.

De egyiknek a motorjában sincs annyi tűz, mint a Clio II-ben 98 lóerővel. Nyoma sincs már annak a lomhaságnak, amikor hosszú állás után megvették. A tulajdonoscsere utáni évben az etanolszegény, 100-as benzinre átállított autó erőre kapott a hosszú utazásokkal és most rengeteg öröm van a motorjában.

Nem számítottam rá, de a terhelésváltásokban is van játéktér. Gázelvétellel az első kerekekre több, a hátsókra kevesebb súlyt téve a használt Clio II fara ügyesen szűkít az íven. Lehet vele gyors kanyarokban játszani, csak számíts rá, hogy többet-kevesebbet nyitni kellhet a kormánnyal.

4000 és 6000 között tartva a fordulatszámot a kellemetlen szögben álló volán illetve a Polo- Fabia-Ibiza vonaltól messze elmaradó ülőhelyzet és üléskényelem dacára szép az élet a derűs és könnyű, forgalmija szerint 1000 kilós Clióval.

Utólagos extraként építtet ki a tulajdonos a nagyon szépen, melegen szóló Focal-audiorendszert és az ehhez kapcsolódó kiegészítő rezgéscsillapítást a francia kisautóban.

Hogy érheti meg, ha drága volt?

Elsőre merőben értelmetlennek hat megvenni 1,35 millió forintért egy nagyon keveset futott Cliót, messze kívül a típusra jellemző ársávon, majd mindent is gyári alkatrészekkel javíttatni benne, de a kocsi gazdája nem így számol.

Egy full hibrid Clio V mellett ez a napi járós autójuk, mert a család többi kocsija sokkal értékesebb és ritkább. A megejtően szép állapotú Twingo RS és a Clio III RS már garázsban pihen, távol a napi darálótól, nem beszélve az Alpine A110 GT-ről. Utóbbi értékvesztése az országjárással belepörgő sok-sok kilométerrel jóval nagyobb lenne annál, amennyi pénzben a Clio II van.

Arról nem beszélve, mennyivel nagyobb rizikó a rég nem gyártott sportmodellekkel vagy az A110-zel létezni a sokszor telefont nyomkodó, oda nem figyelő közlekedők között. Az ütközésbiztonság ellenérv lehetne, de négycsillagos Euro NCAP töréstesztjével a Clio II a maga korában a jobb kisautók közé tartozott.

Zseniális benzines szívómotorok tartoznak az ezredforduló előtt kihozott 16 szelepes motorcsaládba, az 1,6-oson és az 1,4-esen kívül az 1151 köbcentis is mestermű. 6,4 liter az átlagfogyasztása, de 75 lóerővel is tele van tűzzel, lelkesen forog, korán megjön a nyomatéka, gyorsan bemelegszik és karja a menést.

Nemrég vezettem újra 1,2 16V kettes Cliót használtan, kvázi visszakóstoltam 2001-es tesztautónkat, amely a drága extraként belerendelt xenon-fényszóróval úgy söpört sötétben az autópályán, mint a nagyok. Az 1,15 literes motor 60 lóerővel is létezik, de érdemes inkább az 55 kilowattost/75 lóerőst választani. A 107 lóerős 1,6-os nagyon él a , de alig bukkan fel használt autóként.

Hipertakarékos az 1,5 dCi, de van jobb dízel kisautó

100 kilométerre 4,8 literes Spritmonitor-átlagával a 65 lóerős (K9K 700) és a 80-82 lóerős 1,5 dCi (K9K 702) is nagyon csekély üzemanyagköltséget ígér, főleg a városon kívüli 3,5-4,5 literrel, ha nem hajszoljátok őket.

De javításuk kockázatai csak akkor arányosak a megtakarítással, ha nagyon sokat mentek velük. A fő kockázat a nagynyomású üzemanyag-szivattyú, de gond lehet a turbófeltöltő nyomásszabályozásával is. Ha bármi vacakol benne, már a négy injektor kiszerelése és tesztpados bevizsgálása boríthatja a dízel kisautó gazdaságosságát.

Ha mindenképp öngyulladós motorú kisautót kerestek, jobb vétel a Fabia-Ibiza-Polo vonal 1,4 PD TDI-ként, még inkább az 1,4 TDCi a 2001 utáni Ford Fiestában. Azért ott, mert a Fiesta sokkal nívósabb autó a kiváló motor köré, mint ugyanez a dízelmotor 1,4 HDi-ként a C2-es és C3-as Citroënben vagy a Peugeot 206-ban.

Kevés kilométer, de sok állás

Bármilyen csekély is egy autó futásteljesítménye, az állás nem használ neki és az évek nem libbennek el csak úgy. Bőven adódtak a kocsival a kettes Cliókra nem feltétlenül jellemző kiadások. Megvásárlása után cserélni kellett a kormányművet körülbelül 120 000 forintért, mert a kormánymű porvédő gumiharangja kihasadt, nem figyelt rá a kocsit szervizelő ember és a bejutó szennyeződés tönkretette a kormánygépet.

Cserére szorult a kuplungszerkezet is. Használható volt, de vélhetően a nem megfelelő utángyártottra cserélt alkatrészek miatt a kuplung kelletlenül dolgozott, túl keményen járt. Gyári nyomólappal vajpuha lett a pedál.

Mivel az autó sokat állt egy fa alatt, a hajtó féltengely és az adott oldali kerékagycsapágy összegyógyult, így a jobb első kerékcsapágy cseréjekor muszáj volt a féltengelyt is kicserélni, amiből nagyjából 70 000 Ft jutott a féltengelyre.

Adódtak kisebb tételek is. Nem működött a jobb hátsó ajtónyitó, amit egy új ajtónyitó motor oldott meg illetve a központi zár nem nyitotta a csomagtartót. Ezeknél a javításoknál is kijött, hogy a Renault gyári alkatrészei ár/érték arányban nagyon jók tudnak lenni. Sokszor árban is lejjebb vannak annál, amitől azok tartanak, akik japán vagy újabban kínai márkákkal szereztek keserű tapasztalatokat.

Mivel lehet baj használtan?

Azért ajánlható használt autó a Renault Clio, mert eredendően jó a korrózióvédelme. De két évtizede futó autókkal így is lehet rozsdagond, az alvázat, főleg a csomagtér alatti területet kell ellenőrizni és az ajtók alját. A karosszériával inkább a fedőlakk lepergése a gond, nem ritka, hogy nagy felületeken hámlik a lakkréteg.

Használt kettes Cliót keresve nézzétek meg, hogy nyílik-e a motorháztető, mert a nyitókallantyú eltörhet! Időnként a motortartó bakok cseréje terheli a tulajdonos pénztárcáját. A benzineseknél a gyújtótrafó az egyik fő hibaforrás, amit erőtlen, egyenetlenül, remegve járó motor jelez.

Szükség lehet az egyik vagy mindkét lambdaszonda cseréjére és 150-180 ezer kilométer megtétele után letérdelhet a katalizátor, de ez is csak egy hibalehetőség, nem fátum. A kormánymű hibája nem egyedi sorscsapás, más autókat is érint, nem csak a cikkhez fotózottat.

Bent az indexkar az egyik hibaforrás. Néha csak az irányjelző és a fényszóró működését is meghatározó indexkapcsoló érintkezője romlik el. Ha nem megy a párátlanítás, akkor a hátsó szélvédőfűtés kapcsolójára gyanakodhattok. Gond lehet a fűtőmotorral is.

Használt Renault Clio II árak

Cikkünk feltöltésekor a Jóautók.hu adatbázisában 500 és 750 ezer forint között mozgott az ellenőrzött használt Renault Cliók ára a második generációból. 2001 előtti autókat nagyjából 200-250 ezer forinttól felfelé kapni, ebben a sávban az 58 lóerős, 1,2 literes motor a leggyakoribb.

Elszokhattunk ettől, de a kínálat visszahoz a kor új kisautóinak rögvalóságába, mert a meghirdetett autók egy részének kiábrándítóan szegényes a felszereltsége. Nem egyszerűen a légkondicionálót keresnétek hiába, de sokszor blokkolásgátló és kormányrásegítés sincs bennük.

Vannak kormányszervo nélküli autók a 2001 utáni modellből is, a megszépült Renault Clio legolcsóbb példányai 350-400 ezer forint körül indulnak kisebb-nagyobb hibákkal. 900 ezer Ft fölé jellemzően csak a 100-120 ezer km alatti óraállású autók emelkednek a cikk írásakor.

Valahol 700 és 850 ezer forint között kezdenek összeérni a legtöbbe kerülő kettes és a legolcsóbb, esetenként klímaberendezés nélküli III-as Cliók a 2005-2012-es generáció elejéről, tehát árban nincs sokkal feljebb a jóval tágasabb és biztonságosabb utód.

Mellette – Ellene Rendes korrózióvédelem

Nyomott alkatrészárak

Egyszerűen javítható, megbízható technika

Életteli benzines motorok (16 szelepes motorcsalád)

Nagyon takarékos 1,5 dCi dízelek

Van belőle választék

Kellemetlen szögben álló kormány Kellemetlen szögben álló kormány

Szűk hátsó utastér (fejtér, lábhely)

Közepes ülések