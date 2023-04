Mielőtt használt autót vesztek, az autók fenntartási költségei között a várható javításokkal és ez ezekhez szükséges autóalkatrészek árával is érdemes kalkulálni. Nagy darabszámban ontott, átlagos technikájú várhatóan autókkal nem ez lesz az a tétel, ami az üzemanyagköltséget a háttérbe szorítja, de érdemes felmérni előre pár kopóalkatrésznek mondható tétel árát.

Ezúttal is japán és európai márkák autóit állítottuk párba, mert kíváncsiak voltunk a hiedelem igazságtartalmára, hogy a japán autókhoz akkor is drágább-e az alkatrész, ha internetes áruházból rendelt utángyártott autóalkatrészekről van szó?

Alkatrészárak: tényleg lehúznak vagy ez csak mendemonda? 1 /32 2007-ben jött ki a második Mazda2 2007-ben jött ki a második Mazda2 Fotó megosztása: 2 /32 Elődje még a Mazda Demio egyterűs felépítését követte Elődje még a Mazda Demio egyterűs felépítését követte Fotó megosztása: 3 /32 2010 végén 86-ról 84 lóerőre csökkent az erősebbik 1,3-as benzines teljesítménye, de kipufogógázai tisztábbak lettek 2010 végén 86-ról 84 lóerőre csökkent az erősebbik 1,3-as benzines teljesítménye, de kipufogógázai tisztábbak lettek Fotó megosztása: 5 /32 Halk, kényelmes és szép belül a 6R kódjelű Polo Halk, kényelmes és szép belül a 6R kódjelű Polo Fotó megosztása: 6 /32 Nagyon sokféle beszállító ráállt a Polo és a testvérmodellek alkatrészeire Nagyon sokféle beszállító ráállt a Polo és a testvérmodellek alkatrészeire Fotó megosztása: 7 /32 Vagány, örömteli és megbízható kisautó a DE kódjelű Mazda2 Vagány, örömteli és megbízható kisautó a DE kódjelű Mazda2 Fotó megosztása: 9 /32 Highline-kivitelben elegáns és nagyon igényes a Polo belső tere Highline-kivitelben elegáns és nagyon igényes a Polo belső tere Fotó megosztása: 10 /32 Ha TRW-t vesztek, jóval olcsóbb a 86 lóerős Polo 1,4 első féktárcsája, mint a Mazdáé Ha TRW-t vesztek, jóval olcsóbb a 86 lóerős Polo 1,4 első féktárcsája, mint a Mazdáé Fotó megosztása: 11 /32 Annyival drágább egyikhez a hajtó féltengely, amennyivel olcsóbb a klímakompresszor Annyival drágább egyikhez a hajtó féltengely, amennyivel olcsóbb a klímakompresszor Fotó megosztása: 13 /32 Világautó volt a Kuga második generációja is, Amerikában Ford Escape a neve Világautó volt a Kuga második generációja is, Amerikában Ford Escape a neve Fotó megosztása: 14 /32 Kategóriáján belül a Nissan Qashqai a leggyakoribb autók egyike, sok hölgy preferálja más autókkal szemben. A J11-es generáció 2013 után váltotta le az elsőt Kategóriáján belül a Nissan Qashqai a leggyakoribb autók egyike, sok hölgy preferálja más autókkal szemben. A J11-es generáció 2013 után váltotta le az elsőt Fotó megosztása: 15 /32 115 és 180 lóerő között sokféle verzió készült a 2,0 TDCi-ből 115 és 180 lóerő között sokféle verzió készült a 2,0 TDCi-ből Fotó megosztása: 17 /32 Elérhető volt összkerékhajtással is Elérhető volt összkerékhajtással is Fotó megosztása: 18 /32 Utángyártott alkatrészekkel a Ford Kuga klímakompresszora jön ki kevesebből, mint a Qashqai-é Utángyártott alkatrészekkel a Ford Kuga klímakompresszora jön ki kevesebből, mint a Qashqai-é Fotó megosztása: 19 /32 Javult a modellváltással a Qashqai minőségérzete Javult a modellváltással a Qashqai minőségérzete Fotó megosztása: 21 /32 Rendelhető volt összkerekes is az erősebbik dízelmotorral Rendelhető volt összkerekes is az erősebbik dízelmotorral Fotó megosztása: 22 /32 Bevált dízelmotor a Renault-tól átvett 1,6 dCi Bevált dízelmotor a Renault-tól átvett 1,6 dCi Fotó megosztása: 23 /32 2005-től volt kapható a Lexus GS harmadik generációja 2005-től volt kapható a Lexus GS harmadik generációja Fotó megosztása: 25 /32 Az áttekintésben szereplő utángyártott alkatrészek a Lexus GS-hez kevesebbe kerülnek, mint a szintén V8-as BMW 545i-hez. Gyári pótalkatrészekkel más lehet a helyzet Az áttekintésben szereplő utángyártott alkatrészek a Lexus GS-hez kevesebbe kerülnek, mint a szintén V8-as BMW 545i-hez. Gyári pótalkatrészekkel más lehet a helyzet Fotó megosztása: 26 /32 283 lóerős a G190-es Lexus GS-ben a V8-as motor. A Hahun most 4,5-6,2 millió Ft között hirdetnek nyolchengereseket 283 lóerős a G190-es Lexus GS-ben a V8-as motor. A Hahun most 4,5-6,2 millió Ft között hirdetnek nyolchengereseket Fotó megosztása: 27 /32 Sokkal több használt autó vár vevőre a V6-os hibridből, mint a V8-as csúcsmodellből Sokkal több használt autó vár vevőre a V6-os hibridből, mint a V8-as csúcsmodellből Fotó megosztása: 29 /32 Kényeztető autó egy hátsókerekes, V8-as limuzin Kényeztető autó egy hátsókerekes, V8-as limuzin Fotó megosztása: 30 /32 Kevesebbe kerül az E60 klímakompresszora, mint a G190-es GS-é Kevesebbe kerül az E60 klímakompresszora, mint a G190-es GS-é Fotó megosztása: 31 /32 Az áttekintésben szereplő utángyártott alkatrészek a Lexus GS-hez kevesebbe kerülnek, mint a szintén V8-as BMW 545i-hez. Gyári pótalkatrészekkel más lehet a helyzet Az áttekintésben szereplő utángyártott alkatrészek a Lexus GS-hez kevesebbe kerülnek, mint a szintén V8-as BMW 545i-hez. Gyári pótalkatrészekkel más lehet a helyzet Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Cikksorozatunk előző részében a Toyota, a Suzuki és a Mitsubishi illetve a FIAT, a Renault és a Ford kategóriatárs autóit vetettük össze és 3/3 esetben többe kerültek az utángyártott pótalkatrészek a japán modellhez, de a különbség nagyobbrészt nem volt kiugró, legalábbis ezekkel a tételekkel.

Mivel a szűrők és féktárcsák árában nemigen van fajsúlyos különbség, ezúttal is belevettünk az összevetésbe nagyobb értékű, ritkán cserélendő komponenseket is, amiken több múlhat. Ezúttal szívó benzines városi kisautók, majd közös nyomócsöves befecskendezésű dízel aszfaltterepjárók alkatrészárait hasonlítjuk össze, aztán jön a felső középkategória két nyolchengeres szedánnal, egy japán és egy német prémiummárkától.

Városi autók: Mazda2 vs. Volkswagen Polo

Ebben a kategóriában azok a márkák is jelen vannak, jelen voltak, amelyek nagyobb autókat nem forgalmaznak Európában, lásd a FIAT-ot, a Suzukit vagy a Yaris II klónjával megpróbálkozó Daihatsut, így nagyon széles felhozatalból választottuk ki a két városi autót.

Mindkét kisautót jó szívvel ajánlhatjuk, olyannyira, hogy a DE kódjelű Mazda2-ből a szerkesztőségben is fut egy: Kovács Miklósék vettek második autónak nemrég egy második generációs Mazda2-t két cseperedő gyermekkel az újra kétkeresőssé váló család számára, napi 80-90 kilométeres ingázáshoz, javarészt országúton.

Maximum 2,5 millió forint jutott rá az utólagos esetleges javításokkal, költségekkel együtt. A szóba jövő, majd kizárt autók soráról, az érvekről és ellenérvekről, majd a happy endről az alábbi cikkben olvashattok. Tanulságos történet.

De mire számítsatok, ha a használt japán szívó benzines kisautók közül a DE kódjelű Mazda2 lesz a befutó? Hogyan viszonyulnak az alkatrészárai egy európai konkurenshez?

A kortárs kisautók közül a Volkswagen Polo ötödikként jegyzett generációja lett az alternatíva, tehát a számolásban a nagyobb modellfrissítéséket nem vettük külön nemzedéknek. A Mazda párja a 86 lóerős szívó benzines, a Polo ezzel a motorral nagyon kényelmes, finoman futó autó, jó zajszigetelésével, igényes belső terével a nagyobb kategóriák nívóját idézi.

Mazda2 1,3 (DE), 2011 VW Polo 1,4 (6R), 2011 Klímakompresszor 107 800 Ft (Valeo) 77 400 Ft (Valeo) Hajtó féltengely, jobb 53 300 Ft (SKF) 86 300 Ft (SKF) Generátor 60 700 Ft (Bosch) 69 300 Ft (Bosch) Első féktárcsa 17 100 Ft (TRW) 12 500 Ft (TRW) Utastéri légszűrő 7200 Ft (Mann Filter) 5000 Ft (Mann Filter)

Gyakorlatilag szoftveres különbség van csak a Mazda2-ben a 75 és a 2010 őszéig 86 lóerős, utána csak 84 lóerős, már Euro 5-ös benzinesek között, így ezek az alkatrészárak az alacsonyabb teljesítményű motorra is vonatkozhatnak. De a legbiztosabb mindig az autó alvázszámával felszerelkezve autóalkatrészt rendelni, vásárolni.

Kerekített összegekkel 246 100 forintba kerülne ez az öt autóalkatrész a Mazdához és 250 500 forintba. A hajtó féltengely a Mazda2-höz, a klímakompresszor a VW Polóhoz kóstál kevesebbet nagyjából 30 ezer forinttal. A többi tétel közül a generátorok árkülönbsége hozza hátrányba a Volkswagent.

Ha nem a legolcsóbb alkatrészeket választjuk, hanem neves beszállítóktól és azonos gyártótól, azonos forrásból szerezzük be az alkatrészeket, akkor ezek a tételek ezektől a beszállítóktól a Mazdához kerülnek kevesebbe. Más beszállítók termékeivel ez persze változhat, de itt az volt a cél, hogy mindkét típushoz ugyanattól a cégtől és ugyanabból a forrásból vessük össze az alkatrészek árát.

Drágább volt a japánhoz az alkatrész? Nem, kevesebbe került, átlagosan 1,75 százalékkal.

Nissan Qashqai vs. Ford Kuga

Legutóbbi összevetésünkben az SUV kategóriát a B-szegmensből a Suzuki Vitara és a Renault Captur képviselte, ezúttal a nagyobb aszfaltterepjárók közül választottunk egy párost. A Nissan Qashqai a kompakt crossoverek között meghatározó autó, ezúttal az elsőkerekes és 130 lóerős 1,6 dCi -hez választottunk autóalkatrészeket. A táblázatban a J11 kódjelű második nemzedék komponensei szerepelnek, amely 2014 elején váltotta le az elsőt.

Párja a Ford Kuga, szintén a második generációból, szintén dízelmotorral és szintén elsőkerék-hajtással. A Kuga a kortárs Focus-hoz hasonlóan világautónak készült, ez a verzió Észak-Amerikában Escape néven futott. Európában a második generáció értékesítése 2013-ban indult. A 2,0 TDCi 120 és 180 lóerő között sokféle verzióban létezik, itt a 140 lóerőshöz kerestünk pótalkatrészeket.

Nissan Qashqai (J11) 1,6 dCi, 2014 Ford Kuga 2,0 TDCi, 2014 Klímakompresszor 160 300 Ft (Denso) 142 900 Ft (Nissens) Hajtó féltengely, jobb 84 600 Ft (GSP) 48 900 Ft (Point Gear) Generátor 86 500 Ft (Bosch) 102 900 Ft (Bosch) Első féktárcsa 18 500 Ft (Delphi Technologies) 20 800 Ft (Delphi Technologies) Utastéri légszűrő 5400 Ft (Meyle) 5300 Ft (Meyle)

Mivel a tisztességes autókat gyártó, de rossz gazdálkodása miatt a csőd szélére kerülő Nissanba 1999-ben bevásárolt a Renault, a Nissanok technikájában, motorválasztékában sok a közös elem az európai partnerrel.

Ez is szerepet játszhat abban, hogy a japán autókhoz társított magasabb alkatrészáraknak itt alig van nyoma a kiválasztott tételek esetében. A Nissanhoz ez a csomag kerekítve 355 300 forintért szerezhető be, a Kuga alkatrészei 320 800 forintot tesznek ki, 34 500 forinttal több pénz marad a Kuga tulajának pénztárcájában, mint a J11-ees Nissan Qashqai gazdájánál. Nem az a nagyságrend, ami két autó fenntartási költségeiben hatalmas eltérést okozna.

Drágább volt a japánhoz az alkatrész? Igen, átlagosan 9,7 százalékkal.

Mindig azt mondom, hogy a magamfajta autóbuzik egyik legjobb barátja az idő, mert az évek múlásával az újonnan elérhetetlen autók is közelebb jönnek. A nemes limuzinokért rajongók fantáziáját izgathatják a hátsókerék-hajtású, V8-as nagyautók 300 lóerő körül, minden földi jóval és persze jó sok hibalehetőséggel, ami leveri az árukat a várható szervizköltségek alapján árazó használtautó-piacon.

Párosunk japán tagjának a Lexus GS 2005 utáni, harmadik generációjából, az S190-ből választottuk a 4,3 literes, 283 lóerős limuzint. Európai megfelelője a kortárs 5-ös BMW-ből az 545i. Az E60 kódjelű német limuzin a nyolchengeres motorral 333 lóerős. A megbízhatóságáról és drága gyári alkatrészeiről híres Lexus GS-hez is utángyártott alkatrészek árát gyűjtöttem ki, ahogy német alternatívájához is.

15 éve még jóval szélesebb volt volt a választék nyolchengeres nagyautókból, olyannyira, hogy az Infiniti M-sorozatát és a Yamahával kifejlesztett motorú Volvo S80-ast is választhattam volna az összevetéshez. Akkoriban a Volvók még mehettek 180-nál gyorsabban és volt hozzájuk 5-6-8 hengeres motor is, nem csak 3-4 hengeres, mint ma.

Lexus GS 430, 2006 BMW 545i, 2006 Klímakompresszor 138 900 Ft (Nissens) 106 100 Ft (Nissens) Hajtó féltengelycsukló 44 500 Ft (Febest) 57 000 Ft (GSP) Generátor 129 900 Ft (Denso) 153 20 Ft (Valeo) Első féktárcsa 34 800 Ft (Zimmermann) 39 800 Ft (Zimmermann) Utastéri légszűrő 6000 Ft (Hengst) 7700 Ft (Hengst)

Generátorból az újjal gyakorlatilag egyenértékű felújítottat is lehetne választani a nyolchengeres E60-hoz 120 000 forintból, de az összehasonlíthatóság kedvéért ragaszkodtam az újhoz. Összköltségként 354 100 Ft adódik a Lexus GS 430 és 363 800 Ft a BMW 545i esetében. Bármilyen meglepő is, de a két prémiummárka nyolchengeres limuzinjai közül ezek az alkatrészek ezektől a beszállítóktól valamivel kevesebbe kerülnének, ha most adnátok a le a megrendelést.

Drágább volt a japánhoz az alkatrész? Nem, átlagosan 2,7 százalékkal kevesebbe került.

Bár a gyári alkatrészek esetében ennél sokkal kiugróbb árkülönbségek lehetségesek európai és japán autógyártók márkaszervizei között, a fenti párosok esetében az autóalkatrészek ára nem mutatott olyan eltérést, ami jelentős hátrányba hozná a japán használt autóban gondolkodó vagy használt japán autóval járó olvasóinkat. Figyelem! A táblázatokban látott összegek nem a gyári alkatrészekre vonatkoznak, így ezekre nem érdemes ráhúzni azt a sémát, hogy a japán autóhoz drágább az autóalkatrész, de nem is kell hozzá annyi, a mondás igazságtartalmától függetlenül.