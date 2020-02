Olvass tovább

Az autó 0-160 km/óra között képes egyedül követni az autópálya sávját, és tartani a távolságot (2. szintű autonómia). A ráfutásgátló vészfékrendszer mostantól gyalogost és kerékpárost is észlel. További vezetőtámogató funkciók is elérhetők. A csúcsmodellhez továbbra is kapható az összkerékkormányzás, amihez adaptív lengéscsillapítók társulnak.

Benzinmotorból kettő áll rendelkezésre: az 1,3 literes, négyhengeres turbómotor 160 lóerőt, az 1,8-as 225 lóerőt ad le. Az 1,7-es dízelmotor 120 vagy 150 lóerős kivitelben kapható, míg a kétliteres dízelmotor 160 vagy 200 lóerős lehet. A benzinmotorok hét-, a nagy dízelmotor hatfokozatú duplakuplungos váltót kap, manuális sebességváltó csak a kisebb lökettérfogatú dízelhez jár.

A megújult Renault Talisman idén júniustól kerül a kereskedésekbe.