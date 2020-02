Karosszériája 5 mm-rel hosszabb, 30-cal szélesebb, viszont 24-gyel alacsonyabb, mint eddig, a tengelytáv 10 mm-rel nőtt: a Hyundai i20 nem csak tágasabb lett, de kiállása is megváltozott.

Ehhez igazodik az új formanyelv, az ’érzéki sportosság’ is, amely a hivatalos leírás szerint négy alapvető érték (arányok, szerkezet, dizájn és technológia) harmóniáját igyekszik megteremteni. A lapított hűtőmaszk és az oldalra kicsúsztatott fényszórók még szélesebbnek láttatják az autót. Ugyanakkor kifejezetten elegáns részletek is megjelentek a karosszérián – ilyen például a C oszlop krómdíszítése, amelynek formája ugyanúgy a nappali fény kontúrjára rímel, mint a hátsó lámpatestek vonala. A mélyebben húzódó, krómsávval jelölt övvonalnak köszönhetően nem csökkent az üvegfelület.