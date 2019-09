10700 köbcenti, 455 lóerő, 110 km/h-s végsebesség, csak négyen utazhatnak, de tízen is leülhetnek beszélgetni benne és 1,4 millió euróba kerül. Ez a Vario Mobil Signature, a 2019-es Frankfurti Autószalon talán legdrágább új autója. A hatalmas lakóbuszt egészen véletlenül fedeztük fel a veterános szekció egyik sarkában, és ha már felfedeztük, be is kéredzkedtünk egy kicsit kameránkkal a szupergazdagok kerekes otthonába.