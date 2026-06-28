Max Verstappen megállíthatatlanul vágódott ki a Forma-1-es Osztrák Nagydíj időmérőjén a pályáról az utolsó előtti kanyarban. A Red Bullnak látványosan elúszott a feneke, a holland állítása szerint nem tudott mit tenni, sőt, azt is furcsállta, hogy pár kanyarral korábban már szintén gondja volt.

Önmagában ez a magyarázat még nem bizonyító erejű arra, hogy nem a pilóta hibázott, azonban azok alapján, amik elhangzottak még az incidens kapcsán, inkább fogható az autóra a bukás, mint a négyszeres bajnokra.

Először is ott a rádiózás Gianpiero Lambiaséval, aki rögtön azt mondta a versenyző fülére, hogy “csekkolni fogom a hátsó szárnyat, talán a hátsó szárnynál volt késés.” A versenymérnök az egyenesmódos szakasz végére utalt ezzel: a jobbkanyart megelőző rövid szakaszon a szárnyak nyitott állásban tarthatók, ám a fordítóra értelemszerűen zárulnak a légterelők. Ám ha ez későn történik meg, leszorítóerő hiányában győzelmi zászlóként szállhat el a versenyautó.

This is not the way Max Verstappen envisaged his Q3 coming to an end 💨#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/itsiEbmhVU — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

A szárny-teóriát erősítette meg Isack Hadjar, a csapattárs is. “Szerintem ezzel volt problémája. Nem záródott megfelelően az utolsó kanyarba menet, szerintem a fejlesztésekhez lehet ennek köze” – utalt a Red Bull által bevetett újításokra a francia pilóta.

Beszédes Laurent Mekies csapatfőnök reakciója is. “Az incidens dinamikája eléggé szokatlan volt. Aerodinamikai teljesítményt veszítettünk az autó hátulján, és ez esélyt sem adott Maxnak a túlélésre. Csapatként teljes felelősséget vállalunk és bocsánatot kérünk” – fogalmazott. A problémát az istálló nem részletezte bővebben.