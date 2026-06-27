Miközben a hétvégén a Forma-1 mezőnye Ausztriában versenyez, addig a Belga Nagydíj helyszínén, Spa-Francorchamps-ban 24 órás versenyt rendeznek. Az esemény a nagyobb egynapos megmérettetések közé tartozik, le mans-i és nürburgringi menők is el szoktak itt indulni.

A megmérettetésen részt vesz Verstappen GT3-as csapata, az az istálló, mellyel a holland a nürburgringi 24 óráson is vitézkedett. A 3-as rajtszámú autóban értelemszerűen nincs ott a négyszeres Forma-1-es világbajnok, de kijelentette, 2027-ben elindulna itt is.

“Természetesen! Remélem, hogy Spában is versenyezhetek. Ezt már mondtam nekik, hogy jövőre ideális lenne, ha úgy tudnák tervezni, hogy ne ütközzön Forma-1-es hétvégével. Meglátjuk” – fogalmazott ennek kapcsán Verstappen. “Spa remek pálya, és egy 24 órás verseny csak GT-autókkal nagyon különleges.”

A holland idén a nürburgringi 24 óráson is úgy vett részt, hogy gyakorlatilag hozzá igazították a versenynaptárat. A futamot az egysége vezette is, ám egy műszaki hiba miatt órákkal a leintés előtt elszálltak győzelmi esélyeik.