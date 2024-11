A Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjat követően a figyelem középpontjába Max Verstappen került. A Red Bull hollandja ugyan csak ötödik lett, de ez is elég volt, hogy bebiztosítsa negyedik világbajnoki címét. Érdemes azonban megnézni a komplett eredménylistát, mivel egészen különleges tények köthetőek a befutó sorrendjéhez.

Azzal például, hogy George Russell nyert, rögtön megdőlt egy 43 éves Forma-1-es rekord. Immár hét különböző pilóta is legalább kétszer nyert 2024-ben, a csúcstartó 1981-es évben „csak” hat ilyen versenyző volt. Abban is különleges a 2024-es szezon, hogy a Mercedes kettős győzelmével négy csapat is felmutathat ilyet idén, hasonlóra korábban még nem volt példa.

A csapatok között ráadásul viszonylag jól eloszlanak a győzelmek. A négy istálló, melynek valamelyik pilótája idén már ünnepelhetett a dobogó tetején, mind nyert legalább négyszer.

Verstappen negyedik bajnoki címének elhódításához is köthetőek érdekességek. Las Vegasban ő a harmadik pilóta, akit megkoronáztak Nelson Piquet (1981) és Keke Rosberg (1982) után. Barátnőjének apjával ráadásul lehet még egy beszédtémájuk, hiszen 1981-ben a brazil pilóta szintén egy ötödik hellyel lett a szezon legjobb versenyzője. A holland egyébként második világbajnoki címét nyeri szombaton, a tavaly katari sprint után ismét maradt egy hétvégi napja ünnepelni.