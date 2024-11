Ugyan a Sauber minden bizonnyal az utolsóként zárja majd a világbajnokságot, a 2026-ra az Audi gyári alakulatává váló svájci alakulatot sem hagyja hidegen az hétvégén következő Las Vegas-i Forma-1-es nagydíj.

Monaco után, sőt, talán azt is megelőzve a „bűn városának” éjszakai versenyhétvégéje egyértelműen a csillogásról, a „villantásról” szól, már a tavalyi, futamra is több csapat egyedi festéssel készült.

Így tesz idén a Kick Sauber is, mely – papíron – lángnyelvekkel díszíti majd autóját.

Az év végén búcsúzó Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü versenyjárgányainak motorborítására a neonzöld felületet megtörő fekete csíkok kerülnek majd. Tegyük hozzá, hogy a látványtervek alapján nagyjából úgy fest az alkalmi festés, mint ha az utca embere húzott volna pár csíkot fekete sprayjel, remélhetőleg a reflektorok fénye alatt jobban mutat majd a fényezés…

