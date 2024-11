A 2026-ra az Audi gyári alakulatává váló Sauber szerda délelőtt közölte, hogy nem hosszabbít szerződést jelenlegi versenyzőivel, mind Valtteri Bottas, mind Csou Kuan-jü távozik a svájci alakulattól.

Az egyik jövő évi pilóta személye már rég ismert, Nico Hülkenberg igazolását már az év korábbi szakaszában bejelentették, most pedig a leendő csapattárs személye is tisztázódott, nem sokkal később hivatalosan is közölték, hogy – az előzetes várakozásoknak megfelelően – az eddig a McLaren utánpótlásprogramjába tartozó Gabriel Bortoletót küldik majd pályára 2025-ben. Az újonc „több évre szóló” szerződést kapott.

*Bortoleto has been added to the group chat*💬💚 pic.twitter.com/hIgBKTMuVN — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) November 6, 2024

A 20 éves versenyző tavaly az FIA Forma-3 bajnoka lett, idén pedig vezeti a Forma-2-es bajnokságot.

Érkezésével – Pietro Fittipaldi 2020. végi, két futamra szóló haasos beugrását nem számítva – 2016 után lesz újra brazil állandó versenyző a Forma-1-ben.

A McLaren jelezte, hogy Bortoleto az év végén távozik a programjukból, sok sikert kívántak neveltjüknek a jövőre.

Bortoleto leigazolása azt is jelenti, hogy a Sauberrel szintén hírbe hozott Mick Schumacher előtt – egyelőre – bezárult a Forma-1-be való visszatérés lehetősége.

Tegyük hozzá, hogy a látszat ellenére még mindig képlékeny a 2025-ös mezőny, hiába rendelkezik ugyanis 2026-ig szóló szerződéssel Sergio Perez, lehetséges, sőt valószínű az elküldése, a VCARB-os Cunoda Juki vagy Liam Lawson előléptetése, de akár az is, hogy az energiaital-gyártó elcsábítja a williams meglepetésifjoncát, Franco Colapintót valamelyik csapatához, hogy a még vadabb, Carlos Sainz visszahívását illető pletykákat ne is említsük…