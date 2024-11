Ugyan a Sao Pauló-i Nagydíj esős, kaotikus időmérőjén Max Verstappennek nem volt szerencséje, piros zászló miatt a Q2-ben kiesett, ráadásul Mexikóból hozott rajtbüntetésével csak a 17. helyről startolhatott, a szintén vizes futamon oktatott, ellentmondást nem tűrő győzelmet aratott – amivel a címvédés is karnyújtásnyi távolságba került számára (pont egy leggyorsabb körös futamgyőzelem, azaz 26 pont kell neki a végső sikerhez).

Verstappen sikere egyébként hosszú idő után érkezett: a holland utoljára a június 23-i Spanyol Nagydíjon győzött, azaz 10 futamos nyeretlenségi szériát zárt le – ennél csak egyszer tartott tovább a sikertelenség, 2020-ban 11-es szériája volt két nagydíjgyőzelem között.

Ugyan nem is volt rá esély, hogy Sao Paulóban megforduljon az egyéni bajnokság első két helyezettjének sorrendje, így a győzelem ebből a szempontból nem számított, de az biztos, hogy a Red Bull hollandja a brazíliai hétvége után már az F1 történetének csúcsán jár a bajnoki versenyben megszakítás nélkül élen töltött idő tekintetében: Verstappen Michael Schumacher 896 napos rekordját döntötte meg.

Másféle, de igen érdekes rekord: Verstappen vasárnap a 17. helyről rajtolva győzött, ezzel egyrészt egy igen szűk klub tagjává vált, ugyanis az F1 történetének eddigi 1121 világbajnoki futamából mindössze ötöt nyertek a 17. vagy alacsonyabb rajthelyről, másrészt pedig ez már a 10. különböző startpozíció, ahonnan a háromszoros világbajnok győzelmet tudott behúzni.

Verstappen nyert már az 1., 2., 3., 4., 6., 7. 9., 10., 14. és 17. rajthelyről, ez most a „legszínesebb” ilyen lista. A holland mögött egy most is aktív pilóta, az immár 400. F1-es hétvégéjén is túl lévő Fernando Alonso áll 9 különböző győztes rajpozícióval, míg 8 különböző rajthelyről hat versenyző – Niki Lauda, Nelson Piquet, David Coulthard, Michael Schumacher, Kimi Räikkönen és Lewis Hamilton volt képes első helyen befutni.

Verstappennek köszönhető – hisz Sergio Perez ezúttal is a top 10-en kívül végzett –, de már csapatrekord: Sao Paulóban a Red Bull Racing zsinórban 64. pontszerző versenyét hozta, amivel beérték a csúcstartó McLaren 2010-13 közti hasonló szériáját.

A győztes mögötti dobogósok is megérnek pár mondatot: Verstappen után az Alpine két pilótáját, Esteban Ocont és Pierre Gaslyt intették le a 2-3. helyen. A két versenyző 2024-ben még sosem végzett a 8. helynél feljebb, a top 5-ben pedig a tegnapi napig még egy kört sem tölthettek.

Ez volt egyébként az első alkalom, hogy az Alpine két pilótával szerepelt a dobogón. Az enstone-i alakulat – bármilyen korábbi neve alatt – legutóbb több mint egy évtizede, akkor Lotusként tudott kettős dobogós helyezést ünnepelni: a 2013-as Koreai Nagydíjon Kimi Räikkönen és Romain Grosjean hozott egy 2. és 3. helyet.

Még régebben volt, hogy egyszerre két francia ünnepelhetett a pódiumon az F1-ben: ehhez egészen 1997-ig kell visszaásni, akkor a prostos Olivier Panis, valamint a benettonos Jean Alesi volt 2. és 3.