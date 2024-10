A múlt vasárnapi Amerikai Nagydíj hajrájában a mclarenes Lando Norris komoly csatát vívott a Red Bull-os Max Verstappennel a 3. helyért, az angol végül az 52. körben, a 12-es kanyarban meg is előzte a hollandot – igaz, a pályán kívül.

Norris a csapat tanácsára nem adta vissza a pozíciót, így végül 5 másodperces büntetéssel sújtották, amivel visszaesett a 4. helyre.

A büntetés felháborodást keltett, ugyanis az incidensnél Verstappen is teljes egészében elhagyta a pályát, úgy is lehetett volna értelmezni a helyzetet, hogy a holland szorította ki ellenfelét – mások ilyen alapon kaptak is büntetést Austinban. Ugyanakkor a szabályok szövege szerint Verstappené volt a pozíció, többek között azért, mert ő volt előrébb a kanyarcsúcspontnál.

A texasi futam után a McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella arról beszélt, hogy bár nem értenek egyet a pilótájukra kiszabott büntetéssel, nem tervezik megtámadni a döntést, ahhoz ugyanis új bizonyíték kellene – ezért lezártnak tekintik az ügyet.

Mostanra változott a helyzet: a Mexikói Nagydíj csütörtöki napján a McLaren közölte, hogy mégis élnek a felülvizsgálati kérelem benyújtásának lehetőségével.

„A McLaren megerősíti, hogy felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a a Lando Norrist a 2024-es Amerikai Nagydíjon 5 másodperccel sújtó döntés ellen, melyről úgy véljük, nem volt igazságos. Úgy hisszük, jelentős új elem került elő, mely akkor még nem volt elérhető. Benyújtottuk a szükséges dokumentumokat az FIA-nak” – írták egy közleményben, hozzátéve, hogy tisztelik, nagyra tartják a felügyelőszervezet stewardjainak nehéz munkáját.

A Forma-1-es versenyeken kiszabott időbüntetések utólag nem fellebbezhetők, de rendelkezésre áll a felülvizsgálat kezdeményezésének lehetősége – ebben az eljárásban elsőként azt vizsgálják, valóban van-e új, releváns információ, majd ha ezt a feltételt teljesítette a benyújtott kérelem, egy újabb körben következik az érdemi vizsgálat.

A RaceFans.net gyűjtése alapján az elmúlt öt évben az ilyen kezdeményezések többsége – 9 a 12-ből – elbukott az első akadálynál.

Norris ügyét helyi idő szerint péntek délután 14.30-kor tárgyalják videókonferencián, ha a kérelem alapos, jöhet majd a valódi felülvizsgálat.