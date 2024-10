Hat versenyhétvégével az idei Forma-1-es szezon vége előtt még egyáltalán nem mondható lefutottnak a konstruktőri világbajnoki cím sorsa. Igaz, pillanatnyilag a McLaren tűnik a legerősebbnek – és az aktuális állás is ezt mutatja –, lőtávolon belül a Red Bull mellett a Ferrari is.

Mivel 75 pont a hátrányuk, a maranellóiak úgy készülnek az Amerikai Nagydíjra, hogy ezen a hétvégén végérvényesen eldőlhet, lehet-e esélyük beleszólni a vb-elsőségért folytatott küzdelembe, legalábbis ez következik a csapattól az év végén távozó Carlos Sainz szavaiból.

„A monzai hétvége egyre biztosabbak vagyunk abban, hogy a legtöbb pályán elkezdtek működni az autóra hozott fejlesztések” – nyilatkozta a Motorsport.com-nak. „Ugyanakkor mindig is azt mondtam, hogy amíg nem jutunk el Austinba, és nem próbáljuk ki azokat egy hagyományosabb pályán, addig nehéz lesz megítélni, valójában mennyit is fejlődtünk, hiszen az olyan pályákon, mint Zandvoort és Spa, kicsit többet küszködtünk.”

„Ebből a szempontból ez lesz az eddigi legfontosabb teszt számunkra, hogy lássuk, tényleg a megfelelő irányba haladunk-e a fejlesztésekkel. Úgy vélem, a következő pár futamon felerősödhet a konstruktőri bajnoki címbe vetett hitünk. Ha innentől minden hétvégén úgy teljesítenénk, ahogy azt tettük Szingapúrban, Bakuban és Monzában, elhinnénk, hogy meg tudjuk csinálni.”

A spanyol az ellenkező forgatókönyvre is kitért: elmondta, ha Austinban, Mexikóban, valamint Brazíliában azt látják, hogy visszaesik a Ferrari teljesítménye, az nyilvánvalóan csorbítja az esélyeiket.

Sainzcal egyetértésben Charles Leclerc is arról beszélt, hogy jó irányba halad az olasz alakulat, viszont a következő három hétvége vízválasztó lehet az év végi célkitűzések szempontjából. „Az biztos, hogy nagyon fontos hétvége következik. Azt ugyanakkor nem mondanám, hogy sokkal fontosabb bármely más hétvégénél, ahová fejlesztésekkel érkeztünk” – jegyezte meg a monacói.

„Eddig nehéz volt megítélni az elmúlt versenyeken bevetett újításainkat. Most egy ilyen szempontból jó helyszín jön, és bízunk benne, hogy jó visszajelzéseket kapunk arról, hogy tényleg ez a helyes irány” – folytatta Leclerc, aki még az egyéni vb-címet is behúzhatja, igaz, a listavezető Max Verstappennel szembeni, 86 pontos lemaradásával inkább matematikai esélyei vannak. „Remélem, semmi újat nem fogunk tanulni, és nem is derül fény valamire, amit korábban nem értettünk.”