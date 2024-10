Jó ideje sejtettük, a múlt héten pedig hivatalossá is vált, hogy Daniel Ricciardo elhagyja a Red Bull kisebbik csapatát, a 35 éves ausztrál helyén az őt már tavaly is helyettesítő új-zélandi ifjonc, Liam Lawson vezet a szezon hátralévő hat fordulóján.

Amikor Lawson tavaly Ricciardo kéztörése miatt ugrott be, az FIA által neki kiosztott, 40-es ideiglenes rajtszámmal vezetett, ám most, az állandó Forma-1-es versenyzői pozíció mellé saját állandó számot is választhatott. A 22 éves pilóta autóján az Amerikai Nagydíjra a 30-as szám kerül.

Lawson ezzel nem azt üzeni, hogy tízszer annyit ér, mint a 3-assal versenyző elődje, Ricciardo, a 30-as régre visszanyúló jelentőséggel bír az ifjonc számára.

A Red Bull neveltje gokartos éveiben még sokféle számmal indult, de alsóbb kategóriás pályafutása során a 30-as volt számára a legfontosabb: formaautós karrierjét ezzel indította az új-zélandi Formula Firstben, majd a DTM-ben is visszatért hozzá. (A Forma-3-ban. A Forma-2-ben és a japán Super Formulában kiosztott számokkal indult.)