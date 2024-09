Ugyan a Belga Nagydíj után még úgy tűnt, Daniel Ricciardo válthatja Sergio Perezt a Red Bullnál korábbi csapattársa, Max Verstappen mellett, az F1 őszi újraindulásával sokkal inkább arról szóltak már a hírek, hogy a 35 éves ausztrált az energiaital-gyártó kisebbik csapatától, a VCARB-tól is leküldik.

A helyzet világosnak látszott, a nem túl fényesen teljesítő veterán tulajdonképpen csak foglalta a helyet a Red Bull tavaly már bevetett ifjonca, Liam Lawson elől, akinek ugyan csak 2025-re ígértek biztos ülést, de egyre inkább úgy tűnt, már idén visszaültetnék az autóba melegíteni.

A múlt hétvégi Szingapúri Nagydíjon már nyílt titok volt, hogy az lehet Ricciardo utolsó futama, a versenyzőtársak, a média is búcsúztatta az ausztrált, azonban az elküldése csak ma vált hivatalossá, amikor a VCARB bejelentette, hogy a versenyző „azonnali hatállyal” távozik a faenzai csapattól. Nem sokkal később azt is megerősítették, hogy helyét az új-zélandi ifjonc kapja az idény hátralévő hat fordulójára.

Thank you Daniel 💙 ⁰Laurent Mekies on Daniel: “He has brought a lot of experience and talent to the Team with a fantastic attitude, which has helped everyone to develop and foster a tight team spirit.” #F1 #VCARB pic.twitter.com/cqKrbFAehU

„A VCARB-nál mindannyian szeretnénk köszönetet mondani Danielnek az elmúlt két szezonban végzett kemény munkájáért! A pályán és azon kívül is igazi úriember volt, aki sosem fogyott ki a mosolyból. Hiányozni fog, de mindig is különleges helye lesz a Red Bull családban” – búcsúztatta Ricciardót a csapatfőnök, Laurent Mekies.

A perth-i születésű Ricciardo a Red Bull utánpótlás-programjának tagjaként 2011-ben a sereghajtó HRT-nél mutatkozott be a Forma-1-ben, majd két szezont húzott le a mai VCARB elődjénél, a Toro Rossónál. 2014-ben már a nagycsapatnál vezetett, ahol jobban ment, mint a küszködő négyszeres bajnok címvédő, Sebastian Vettel, aki az év végén el is hagyta az alakulatot.

Ricciardo 2017 végéig maradt az addigra egyre inkább Verstappen köré épülő RBR-nél, hogy aztán jó pénzért a Renault első számú pilótája legyen. Nem volt hű a francia márkához, 2019-re már a McLarenhez igazolt, ott azonban – a Monzában szerzett futamgyőzelme ellenére is – küszködött, sokkal jobb volt nála a fiatal Lando Norris, a szerződését a második szezonjában, idő előtt fel is bontották.

A veterán tesztpilótaként tért vissza a Red Bullhoz 2022-re, ám nyáron már vezetési lehetőséget is kapott a kisebbik csapatnál az alulteljesítő újonc, Nyck de Vries helyén. Ricciardo nem tudta igazán megragadni a második esélyt, kéztörés miatt szinte rögtön kidőlt öt fordulóra, mialatt Lawson bizonyíthatott beugróként. Az ausztrál idén sem váltotta meg a világot a VCARB-nál, ez vezetett a mostani döntéshez.

Jumping behind the wheel for the remainder of the 2024 Formula One Season 💪@LiamLawson30 will be pairing up with @YukiTsunoda07 as we fight for points in the last six races.#F1 #VCARB

