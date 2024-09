Jó két hete arról szóltak már a pletykák a Forma-1-ben, hogy a tavaly „visszafogadott” Daniel Ricciardo nem tölti ki az idényt a Red Bull kisebbik csapatánál, a múlt hétvégén, Szingapúrban már a média és a versenyzőtársak is kész tényként kezelték ezt, búcsúztatták a veteránt.

Ez különösen kínossá tette a szingapúri napokat, ugyanis a 35 éves ausztrál láthatóan tényleg nem tudta biztosan, mi lesz vele, ő csak annyiban volt biztos, hogy „hamarosan” döntés születhet arról, megtartják-e 2025-re. A VCARB csapatfőnöke, Laurent Mekies is úgy nyilatkozott a délkelet-ázsiai városállamban, hogy „még nem született döntés”, végül vasárnap éjjel kockáztatta meg, hogy „ez lehetett Daniel utolsó futama”.

Úgy tűnik, a pilótaprogramért felelős Helmut Marko a fejük felett dönthetett, a Ricciardo helyére kerülő Liam Lawson ugyanis a csere apropóján adott friss interjújában elszólta magát, elárulta, hogy ő már jó ideje tudott arról, hogy beül az autóba.

„Végre tényleg valósnak érzem a dolgot, még ha igazából már kb. két hete tudtam is erről. Azért amíg nem hozzuk nyilvánosságra, semmi sincs kőbe vésve. Persze eddig senkinek nem is beszélhettem erről” – mondta a New Zealand Heraldnak. „Jó ideje ez volt a terv, minden errefelé haladt. A szerződésemben volt egy határidő, amit teljesíteni kellett, pár hete pedig szóltak, hogy ez történik majd, aztán nem sokkal később le is fixáltuk a dolgokat” – folytatta.

A tavaly Ricciardót a kéztörése alatt öt futamon helyettesítő 22 éves ifjonc hozzátette, hogy Szingapúrban már ő is kényelmetlenül érezte magát a titkolózás miatt:

„A szingapúri egyértelműen nem volt kellemes hétvége számomra, hiszen mindenki tudta, mi következik. Daniel pedig nagyon jó volt hozzám, amikor tavaly helyettesítettem őt, de idén sem éreztem azt, hogy versenyben lennénk egymással, sosem éreztetett velem ilyesmit. Szóval nem volt valami kellemes érzés. Persze én most Forma-1-es versenyzési lehetőséget kapok, amiért természetesen nagyon hálás vagyok, és amit két kézzel meg is kell ragadnom. Daniel is azt mondta, hogy mindent ki kell hoznom ebből.”