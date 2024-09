Az Azerbajdzsáni Nagydíj idején erősödtek fel azok a hírek, miszerint Daniel Ricciardo még a szezon végét sem éli meg csapatánál. Az RB/VCARB ugyanis Liam Lawsonnak biztosítana ülést Szingapúrt követően, ugyanis szerződése értelmében szabadon távozhatna a Red Bull-kötelékből, és nem szeretnék eltékozolni az új-zélandi tehetséget.

Az energiaitalosok részéről a szingapúri hétvégén úgy fogalmaznak, kielemzik a helyzetet a Forma-1-es őszi szünetben, latba véve minden lehetőséget. Ezzel együtt nagyon úgy tűnik, Ricciardo szedheti a sátorfáját – jó eséllyel az F1-től is búcsúzhat 35 évesen.

Habár az ausztrál nem mondta ki, hogy egyértelműen az utolsó köreire készül, több helyen is olyan nyilatkozatot tett, melyből érződik, már az F1 utáni karrierjén gondolkodik. „NASCAR-fanatikusként nőttem fel, szeretnék NASCAR-autót vezetni egy nap Daytonában” – mondta például a nyugat-ausztráliai turisztikai hivatalnak, de hozzátette, versenyben már nem biztos, hogy kipróbálná magát. „Tudom, hogy nem abba nőttem bele, valószínűleg felsülnék.”

A nyolcszoros futamgyőztes hasonlóan vélekedett a MotoGP-ről is, viszont ami szerinte feküdhetne neki, az pl. egy bathurst-i 12 órás futam. „Ha egy V8-csapat azt mondaná, hé, mennél pár kört Bathurstben, nyomás nélkül, csak hogy kipróbáld, biztos élnék vele” – fogalmazott.

Korábban több F1-es pilóta is úgy döntött, hogy az IndyCar felé veszi az irányt, sőt, egyre több F2-versenyző is az Egyesült Államokba teszi át a székhelyét. Ricciardo azonban nem fog közéjük tartozni. „Az IndyCar még mindig megijeszt. Elgondolkoztam már rajta pár éve, amikor tudtam, hogy a 2023-as szezonban nem fogok versenyezni, de nem is tudom” – mondta. Az ausztrál ezzel nincs egyébként egyedül: korábban Nico Rosberg, Jenson Button vagy épp Oscar Piastri mondta, nem fűlik a foguk az oválversenyzéshez a potenciálisan nagyobb balesetek kockázata miatt.