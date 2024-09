Jövő nyáron mutatják be mozikban a hétszeres F1-világbajnok Lewis Hamilton és a megasztár Brad Pitt produceri bábáskodása mellett, a Top Gun: Mavericket is dirigáló Joseph Kosinski rendezésében készülő Forma-1-es filmet.

Az egyszerűen „F1” címre hallgató alkotásban Pitt egy veteránt alakít (Sonny Hayes), aki egy mezőny végi csapatnál, a fiktív Apex GP-nél tér vissza a sportágba, hogy ott mentorként segítse az Damson Idris által alakított ígéretes ifjoncot (Joshua Pearce).

A film számos jelenetét az F1-gyel együttműködésben valódi versenyhétvégéken, a pályákon forgatták, Pitt és Idris Forma-2-esből Forma-1-esre maszkírozott versenyautókat is vezetett. Az „F1” operatőre, Claudio Miranda a The Varietynek elárulta, a versenyzős jelenetek kedvéért új kamerát is fejlesztett nekik a Sony. A Rialto névre hallgató rendszerben a kamera testéről leválasztották a szenzort, hogy azt egészen közel helyezhessék a pilótához, miközben a szerkezet nagyobb része nem akadályozta a kilátást. (Annak idején, az 1966-os Grand Prix forgatásán állványokkal a versenygépekre erősített teljes, súlyos, a versenygép viselkedését befolyásoló, a kilátást korlátozó kamerákat használtak.)

„A Top Gun: Maverickben Tom Cruise kivételével a színészek nem vezették a repülőket, de az F1-ben igenis vezetik az autókat. Szóval olyan, kis méretű kamerarendszerre volt szükség, hogy Brad és a többiek kiláthassanak a fülkéből, miközben mi is megkapjuk a kívánt felvételeket” – mondta a korábban a vadászrepülős alkotás mellett például a Benjamin Button különös élete és a Pi élete forgatásain ült a kamera mögött.

Miranda hozzátette, hogy a forgatások még most is zajlanak, Las Vegasban és Abdu Dzabiban is vesznek majd fel jeleneteket, és azt is elárulta, hogy a két főszereplő nagyon ráérzett az F1-es vezetésre.

„Brad és Damson is igazán jó versenyző lett. A traileren még a korai Brad látható, azóta még sokkal gyorsabb lett” – szögezte le, hozzátéve, hogy a velük, valamint a profi versenyzőkkel forgatott képsorok mellett azért a legütősebb, legveszélyesebb jeleneteket effektekkel oldják majd meg.