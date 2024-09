Talán többen reménykedhetett a Mercedes a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj időmérője előtt. A szabadedzéseken még abszolút pariban voltak a riválisokkal, ám a kvalifikáción Charles Leclerc-nek és a Ferrarinak bottal üthették a nyomát. George Russell végül ötödik lett, Lewis Hamilton pedig hetedik.

Az időmérő végén Alexander Albon okozott különös jelenetsorokat, pontosabban valaki a csapatából. Williamsének felső légbeömlőjében ugyanis benn maradt egy légbefúvó, így meg kellett állnia, és ki kellett szednie. Látszólag williamses magánügy ez, ám Toto Wolff csapatfőnök egyenesen ezt a jelenetet nevezte meg, mint a Mercedest hátráltató tényezőt.

Oh NO!!!!



Albon leaves the pit lane with his airbox still attached, and is forced to park the Williams at pit exit! 😱



