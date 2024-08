Napos, meleg időben – 32 Celsius-fokos levegő-, 50 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött meg a 2024-es Forma-1-es világbajnokság 16. fordulója, az Olasz Nagydíj első szabadedzése a felújított monzai pályán.

A bokszutcai lámpák zöldre váltása után elsőként az Aston Martin-os Fernando Alonso gurult ki, de sokan követték a spanyolt, köztük a Mercedes neveltje, valószínűleg jövő évi pilótája, a 18 éves olasz Andrea Kimi Antonelli, aki első ízben vezetett F1-est versenyhétvégén, aki a lágy keverékű Pirelliken néhány perc után az élre is állt (1:23,955).

Antonelli mellett egy másik új név is megjelent az eredménylistán: a Williamsnél lecserélték a küszködő Logan Sargeantet, az amerikai helyett az idény végéig a csapat neveltje, a 21 éves argentin Franco Colapinto versenyez.

Az alacsony leszorítóerejű szárnyak mellett számos csapat komoly fejlesztésekkel érkezett az európai szakasz utolsó fordulójára, a Ferrari már-már B autóval állt elő.

Max and Charles are the first to find the limit down at the first chicane. #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/hsicFH7qTe

Well, that didn't take long 😳

Az első percekben a címvédő Max Verstappennek nem alakultak jól a dolgok, két körben is kiegyenesítette az első sikánt, egy későbbi kísérlete során is nehezen, darabosan tudott csak elfordulni. Másoknak is voltak kisebb hibái, minden bizonnyal az új, még felgumizatlan aszfalt is szerepet játszott ebben.

Antonelli dicsősége mindössze 10 percig tartott, az ifjonc második gyors körén rögtön nagy sebességgel csapódott a TecPro-falba a Parabolica kanyarban – nagyjából ugyanott, mint csütörtökön a biztonsági autó. Természetesen előkerült a piros zászló.

Antonelli into the wall! 💥

It's a high-speed spin into the barrier at Parabolica for the youngster, who reports over the radio that he's OK.

The red flags are out 🔴#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/aQQQPqjaeb

— Formula 1 (@F1) August 30, 2024