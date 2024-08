Év eleje óta számtalanszor hallhattuk-olvashattuk már Andrea Kimi Antonelli nevét, a Mercedes neveltjéről legtöbben úgy gondolják, hogy külön Forma-1-es „melegítés” nélkül is megkaphatja majd Lewis Hamilton megüresedő ülését a csapatnál.

Erről még nincs hivatalos közlés, arról viszont már igen, hogy a múlt vasárnap 18. évét betöltő Forma-2-es pilóta most hétvégén, az Olasz Nagydíjon vezetni fog a Mercedesnél, hazai közönsége előtt, Monzában az első szabadedzésen léphet majd pályára.

„Az első szabadedzést Kimivel visszük majd Monzában” – mondta Zandvoortban a csapatfőnök, Toto Wolff. „Megható pillanat lesz, hiszen 11 éves kora óta figyeltük őt, gyerekgokartban is Mercedes-overallban ült már. Büszke vagyok, hogy itt lehet a garázsunkban, hogy tőlünk hajthat majd ki pénteken a tifosók elé Monzában. Úgy gondolom, minden olasz büszke lehet majd, hogy egy olasz srác ülhet egy versenyképes autóba.”

Antonelli versenyhétvégés bemutatkozása nem feltétlenül az első és utolsó F1-es szereplése lesz idén, további szabadedzésen is felbukkanhat még, ám annak ellenére, hogy régóta reális lehetőségnek tűnt, hogy a Williamsnél bukdácsoló Logan Sargeant helyén versenyezhet is 2024-ben, Wolff ezt most végleg kizárta.

„James Vowlesszal [Williams-főnök] nagyon transzparens kommunikációnk, viszonyunk van, James maga is szerepet vállalt Kimi megtalálásában és fejlesztésében. Úgy gondolom, hogy Kimi számára az a legjobb, ha a régebbi autós tesztprogramot folytatja, ahelyett, hogy belezavarnánk a tervbe a williamses versenyzési lehetőséggel” – szögezte le.

Wolff Antoneli mellett Hamilton várható fogadtatásáról is beszélt, az osztrák szerint a jövőre már a Ferrarinál versenyző angol is a korábbiaknál több drukkerre számíthat Monzában: „Igen, azt hiszem, sok Lewis-rajongó szurkol majd neki, és persze Kimi-drukkerek is lesznek szép számmal.”