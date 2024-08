Nem is vehetett részt a Forma-1-es Holland Nagydíj időmérő edzésén Logan Sargeant, miután a harmadik szabadedzésen csúnyán összetörte az autóját. Idei harmadik nagyobb törését már a Williamsnél sem hagyták szó nélkül, és könnyen lehet, hogy az újabb hiba egyet jelent királykategóriás pályafutása végével – egyébként sem mutatkozott sok esély arra, hogy ülést találjon magának 2025-re.

„Százan dolgoztak heteken át a nagy fejlesztési csomagunkon, valamint azon, hogy mindkét autón használhassuk az új alkatrészeket, majd minden ripityára tört egyetlen másodperc alatt” – kritizálta Sargeantet a balesete után James Vowles, a grove-iak csapatfőnöke. „Ez egy teljesen szükségtelen baleset volt, ugyanis nem szabad ekkora kockázatot vállalni esőben egy harmadik szabadedzésen.”

Valószínű, hogy az amerikai pilóta az utolsó rajtkockába és korábbi specifikációjú alkatrészekkel állhat fel – már ha addig össze tudják rakni az autóját.

Ezzel párhuzamosan német sajtóértesülések azt pedzegetik, hogy a zandvoorti baleset lehetett az utolsó csepp a pohárban, így a mostani lehet Sargeant utolsó versenyhétvégéje. Az Auto Motor und Sport úgy tudja, hogy

már a jövő hétvégi Olasz Nagydíjon egy másik versenyző ülhet a helyére – az első számú esélyes az Alpine-hoz és a Mercedeshez is kötődő Mick Schumacher lehet.

Ugyanakkor más opciókkal is számol a Williams: például Liam Lawson neve is felmerült, de a Red Bull nem hajlik a kölcsönadására, mondván, a közeljövőben is vannak terveik az új-zélandival. Schumacheren és Lawsonon kívül több újonc közül is válogathat a csapat, kezdve a saját neveltjével, Franco Colapintóval, de akár a McLaren növendéke, Gabriel Bortoleto, valamint az Aston Martinnál pallérozódó Felipe Drugovich is lehetőséget kaphat az F1-es debütálásra.

Bárki is lesz a befutó, az biztos, hogy legfeljebb kilenc versenyre szól majd a megbízatása, ugyanis 2025-től a Ferraritól távozó Carlos Sainz lesz Alexander Albon csapattársa. A német portál arra is kitért, kérdéses, hogy egy újonc mennyit tudna segíteni a Williamsnek, továbbá azt is érdemes számításba venni, hogy Monza ideális helyszín a bemutatkozáshoz, nem úgy, mint az azerbajdzsáni vagy a szingapúri pálya, ami a falak közelsége miatt nagy kihívást jelent.

Ami pedig Sargeantet illeti, egy ideje az a hír járja, hogy visszatérhet Amerikába, ahol az IndyCarban folytathatja a pályafutását.