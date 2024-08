Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2024-es Forma-1-es Holland Nagydíjon. A 60 perces, esős gyakorlás többségét a bokszban töltötte a mezőny, érdemi munka nemigen zajlott.

Zandvoort környékén a péntek délelőttihez hasonlóan borúsan, esősen indult a nap, az aszfaltcsík pedig csurom vizes volt. Néha enyhült ugyan az eső, de jellemzően inkább nyitva voltak az égi csatornák.

Nem csoda hát, hogy a körözéshez nem jött meg a kedve a mezőnynek abban a pillanatban, amint zöldre váltott a lámpa, de ez a szabadedzés nem a tétlenségről szólt. Az előrejelzések szerint ugyanis az időmérő hasonló időjárási körülmények között zajlik majd, így némi tapasztalatot mindenkinek gyűjtenie kellett.

A tapasztalatszerzés különösen fontos volt Carlos Sainznak. A Ferrari spanyolja pénteken a délelőtti időjárás, valamint a délutáni váltóhiba miatt nem ment túl sokat, ráfért tehát a kilométergyűjtés. Hasonló helyzetben volt az elsőként pályára hajtó Nico Hülkenberg is, aki a falba csúszott a Haas-szal péntek délután.

A körülmények egyébként nem voltak túl kegyetlenek, mert elég volt csak az átmeneti abroncsokat feltenni az autókra. Ezzel együtt többen is a kék oldalfalú, nagyobb vízkiszorítású esőgumikkal köröztek. Ettől függetlenül azért nagy figyelmet és koncentrációt igényelt a vizes Zandvoort, elfékezésekből, ki- és megcsúszásokból nem volt hiány.

Hülkenberg pórul is járt: tíz perc után a Haas orrát törte meg. A német a vizes pályán a falba csúszott blokkoló kerekekkel, de önerőből visszatért a garázsba.

Hulkenberg's Haas is nursing a mangled front wing



He's hit the barriers somewhere 💥#F1 #DutchGP pic.twitter.com/K6hv0UocsG