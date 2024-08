Emlékezetes, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) 2023 őszén az amerikai Andretti projektjét alkalmasnak nyilvánította arra, hogy a Forma-1 11. csapata legyen, ám az F1 vezetése idén január végén – mondhatni, mondvacsinált indokokra hivatkozva – bejelentette, hogy nem fogadják az új belépőt.

A General Motorsszal, még pontosabban a Cadillac márkával együttműködő, a felkészülési munkát az elutasítás után is folytató Andretti ügye felháborodást keltett az Egyesült Államokban, politikai ügy lett belőle, képviselők kartelgyanút emlegetve kezdeményezték, hogy vizsgálat induljon az F1-et is birtokló amerikai médiaóriás, a Liberty Media ellen.

A Liberty Media vezérigazgatója, Greg Maffei most csütörtökön tartott befektetői tájékoztatóján jelezte, hogy a vizsgálat elindult, az USA szövetségi igazságügy-minisztériuma már fel is vette velük a kapcsolatot.

„Ma délelőtt jeleztük, hogy minisztériumi vizsgálat indult. A legteljesebb mértékben igyekszünk együttműködni a vizsgálat során, igyekszünk minden felmerülő kívánságot teljesíteni, minden kérdésre választ adni” – magyarázta Maffei.

„Az Andrettit illető döntésünk, az F1 döntése teljesen összhangban állt a amerikai piaci versenyi törvényekkel, a döntés hátterét pedig részletesen elmagyaráztuk a korábbi megszólalásainkban. Semmiképp sem gondoljuk, hogy a bővítés eleve rossz. De a bővítésnek megvan a maga metódusa, melyben az FIA és az F1 jóváhagyása is feltétel. Ezzel együtt nyitottak vagyunk a jelentkezésekre, és akár jóvá is hagyjuk azokat, ha megfelelnek a kritériumoknak” – folytatta a Liberty-vezér.

Akárhogy is alakulnak a dolgok, az Andretti új csapatként valószínűleg még jó pár évig nem léphet be, ám a Renault kihátrálásával bizonytalan helyzetű Alpine felvásárlása gyors, és az F1 résztvevői és vezetése által is üdvözölt megoldás lehetne a sportágba való gyors bejutásra.