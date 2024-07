Június elején jelentették be, hogy Esteban Ocon az év végén távozik az Alpine-tól – azóta arra is fény derült, hogy a Haas színeiben folytatja a pályafutását.

Ocon több évre írt alá leendő csapatához, azonban azt sem zárhattuk ki, hogy a francia versenyző az év második felére Logan Sargeant helyére, a Williamshez igazol. A 27 éves futamgyőztes még a grove-i gárda főhadiszállásán is járt, ám végül meghiúsult a szezonközi pilótacsere: amellett, hogy Ocon méretei sem tették volna lehetővé, hogy átüljön a Williams autójába, úgy tudni, az Alpine is szabotálta a lépést.

Nyílt titokként kezelték, hogy Ocon a következő évtől a Haas versenyzője lesz, a mozgolódásával kapcsolatban azonban érdekes részletet osztott meg Marcin Budkowski, az Alpine ügyvezető igazgatója, aki a Viaplay kamerái előtt ismerte el, hogy Enstone-ban „mindenki” tudott arról, hogy a versenyzőjük ellátogatott a Williamshez.

„A silverstone-i verseny előtt Enstone-ban járt, és amikor ott van, egy Alpine-t vezet, amit céges autóként adtunk kölcsön neki. Ezek az autók azonban GPS-es nyomkövetővel vannak ellátva, így derült ki, hogy Esteban a nagy-britanniai tartózkodása alatt öt órán át parkolt az Alpine-nal a Williams parkolójában” – árulta el.

Amikor arról kérdezték, Ocon tudott-e arról, hogy „megfigyelés” alatt áll, így felelt: „Nem hiszem, de lássuk be, hogy a csapat nem hosszabbította meg a szerződését, így Esteban szabadon tárgyalhat a többi alakulattal. Csak vicces, hogy így jött ki a lépés” – idézte szavait a PlanetF1.com.

Ami a Williams helyzetét illeti, az egykori patinás gárdának egyelőre csak Alexander Albonnal van szerződése a folytatásra, az pedig, hogy ki ül a másik autóban, nagyban függ attól, hogyan dönt a Ferraritól távozó Carlos Sainz. A spanyol körül továbbra is zörög a haraszt: a legfrissebb sajtóértesülések arról számoltak be, hogy Sainz a Williamsnél köthet ki, ám ez korántsem jelenti azt, hogy munkába is áll a grove-iaknál.