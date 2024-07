Az elmúlt hétvégéken láthattuk, hogy a Mercedesek akkor szerepelnek jól, ha a körülmények hűvösebbek. Ezek alapján a Forma-1-es Belga Nagydíj pénteki napján is villoghattak volna, ám ehelyett azzal kellett szembesülniük, hogy egy másodperc feletti a lemaradásuk a McLarenhez képest, de még a Ferraritól, Max Verstappen Red Bulljától, sőt, az aktuális körébe éppen beletaláló középmezőnyt erősítő pilótáktól is kikaphatnak.

A telemetriai adatokból egyértelműen kiderül, hogy a hátrány jelentős részét, 0,9 másodpercet az egyenesekben szedik össze. Ezen dolgozott is a csapat, eddig kevés sikerrel: az első edzésen még gyorsak voltak, ám a kanyargós középső szektorban időt buktak. Ezt ellensúlyozva növeltek a leszorítóerőn, ami a fentebb leírt helyzetet idézte elő.

Lewis Hamilton elmondta ráadásul, hogy a helyzetet még az autó egyensúlyproblémái is bonyolítják. „Elég rossz napunk volt. Az elmúlt versenyeken remek érzés volt minden, de most teljesen eltérő” – fogalmazott a Mercedes hétszeres világbajnoka, hozzátéve, hogy a lágy gumikon nem is tudott javítani idején.

A Belga Nagydíj szombati napjára az előrejelzések szerint megérkezhet az eső. Hamilton erre pozitívumként tekint. „Ez fantasztikus! Száraz időben jelenleg nem lennénk a legjobb helyeken. Szerintem az autónk jobb lenne vizes pályán, mint szárazon” – tette hozzá a brit.