A Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati napján komoly veszteség érte a McLaren csapatát, amikor a harmadik szabadedzés előtt kigyulladt a motorhome-juk. Az egységet a hétvége során már nem is tudták használni, ráadásul pótlása is kihívás elé állította a csapatot az év azon szakaszában, amikor három egymást követő hétvégén három nagydíjat rendeznek.

A McLaren saját erejéből mindent megtett, hogy az elektromos tűz után helyreállítsák az épületet, azonban a teljes szervizelést, valamint takarítást Németországban egy erre szakosodott cég végzi. A munkát már el is kezdték a Motorsport információi szerint, és bíznak abban, hogy a hazai versenyre, azaz a Brit Nagydíjra visszakapják paddockbeli otthonukat.

Addig is be kell érniük egy kölcsöndarabbal, melyet Németországból bérelnek. Az egység jóval kisebb, de az alapcéloknak megfelel: a mérnökök a megszokott kényelemben végezhetik munkájukat, a csapattagokat itt is ellátják étellel is itallal, egyedül a meghívott vendégek számát csökkentették érthető okokból.

MCLAREN’S REPLACEMENT MOTORHOME



An electrical fire in McLaren‘s motorhome last weekend at Barcelona has resulted in it being out of action this weekend. But they have found a replacement motorhome, albeit a much smaller one, for this race and it looks good in the paddock this… pic.twitter.com/0o98FZkrCH