Már februárban kiderült, hogy Lewis Hamilton érkezése miatt Carlos Sainz nem maradhat a Ferrarinál, és bár az elutasítás ellenére is tisztességesen szerepel, az idény előrehaladtával egyre inkább csak megtűrt figuraként kezelik Maranellóban.

„Magától értetődő, hogy nem hívnak meg a jövő évi autót illető értekezletekre. Nem is lenne valami okos dolog, ha így tennének, hiszen valahol máshol folytatom majd. Az új autó szimulátoros fejlesztésében sem veszek részt, ahogy a megbeszéléseken sem” – magyarázta a hétvégi Osztrák Nagydíj csütörtöki sajtónapján a háromszoros futamgyőztes.

Ezzel együtt azért teljesen még nem zárták ki Sainzot, hiszen azzal maguk ellen dolgoznának.

„Az idén következő pályákra még szimulátorozok az idei autóval, és minden ezt érintő értekezleten is ott vagyok, hiszen ezek az idei autó terén hozhatnak előrelépést. Semmi gondom nincs ezzel, szerintem is így kell lennie a dolgoknak” – mutatott rá.

Hogy hol is folytatja a 29 éves spanyol, az továbbra is rejtély, a Sauber/leendő Audi, a Williams és az Apline is a lehetőségek között van. A Red Bull Ringen Sainz így beszélt az elmúlt hónapokról és a kilátásokról:

„Először is: a mostani helyzetemben nagyon sokat tanultam a Forma-1-ről. A különböző csapatokkal folytatott tárgyalások rávilágítottak, hogyan is működik a sportág, és hogy mennyire nem lehet elhinni, amiket a megbeszéléseken mondanak egyesek. Nagyon kevesekben lehet bízni a paddockban, az F1 nagyon intrikus sportág.”

A spanyol pilóta hozzátette, hogy ezzel együtt is sokat megtudott arról, melyik csapat hogyan áll, milyen kilátásaik vannak a jövőre, az pedig újabb lecke volt, hogy a közelmúlt eredményeit nem szabad készpénznek vennie a különböző alakulatok értékelésénél.

„A stábommal együtt nagyon igyekszünk, hogy ne befolyásoljanak a legutóbbi versenyeredmények, hanem a projekt egészére koncentráljunk, hogy milyen benyomást kelt az alakulat, na és persze a szerződési ajánlat. Beismerem, nem egyszerű, mert az embert hajtja a versenyszellem, azt nézi, ki a gyorsabb, de nem gondolom, hogy a legutóbbi futam mutatja meg, mire lesz képes egy istálló a következő pár évben” – idézte a Motorsport.com.