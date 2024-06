Szinte minden sporteseményen, az autóversenyeken pedig különösen veszélyes, ha arra nem jogosult személy lép az „éles” pályára, márpedig pontosan ez történt a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat követően.

A rettentően fordulatos futam leintése után, de még a levezető körön nézők egy csoportja szaladt be az aszfaltcsíkra. Évtizedekkel ezelőtt nem volt ritka az ilyesmi, de ma már mások a biztonsági standardok, ezért a futam versenyfelügyelői be is idézték a nagydíjat szervező Octane Racing Group képviselőit.

Az Autosport megjegyzi, nem ez volt az első ilyen eset, ezért is kellett hivatalos szinten rendezni a kérdést.

A stewardok a felvételek megtekintése, a versenyirányítás jelentésének megismerése és az érintettek meghallgatása után az eljárásban megállapították, hogy a szervezők megszegték a Nemzetközi Sportszabályzat 12.2.1.h pontját, azaz nem tettek meg minden észszerű lépést, hogy elkerüljék a veszélyes helyzet kialakulását.

A versenyfelügyelők hozzátették, hogy a szervezők „őszintén elismerték”, hogy nem tettek eleget a nézők kint tartása érdekében, ahogy az is, hogy ez elfogadhatatlan. A versenyszervezők ígéretet tettek rá, hogy a legalaposabban kivizsgálják a történteket, és a következő versenyre megteszik a szükséges intézkedéseket.

Az Ocatne-nek szeptember 30-áig kell bemutatnia az ezt illető tervezetét a Nemzetközi Automobil Szövetségnek (FIA), a felügyelőszervezet pedig maga is megvizsgálja majd a szervezők tevékenységét, akár további lépéseket is tehet, ha úgy látja szükségesnek.

A közelmúltban a melbourne-i Ausztrál Nagydíjon volt hasonló eset, a 2023-as futam után szaladtak be nézők, mielőtt az összes autó a parc fermébe ért volna – 2024-re az ottani szervezők még a futam utáni szervezett „pályainvázió” lehetőségét is megszüntették.