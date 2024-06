A Forma-1-es Kanadai Nagydíj szabadedzésein szépen szerepelt a frissített autóval a Mercedes, az utolsó, szombati gyakorláson Lewis Hamilton jelentős fölénnyel zárt az élen.

Úgy tűnhetett, az annak idején első F1-es futamgyőzelmét – majd később további hatot – Montrealban arató angol lesz a kvalifikáció favoritja, ám végül mégis csapattársa, George Russell szerezte meg a pole-t, míg Hamilton a Q3-ban 280 ezreddel lassabb körre volt csak képes, ami a 7. helyre lett elég.

„Az autó végig nagyszerűnek tűnt a hétvégén. Gratulálok George-nak, a harmadik edzésen és az időmérőn is gyors volt! A körülmények is jók, sőt, tökéletesek voltak, egyszerűen valamiért nálam végig nem akartak működni a gumik, hiányzott a tapadás. A szabadedzésen még lazán volt fél másodperc előnyöm, ami elpárolgott” – nyilatkozta a hétszeres világbajnok.

Nem világos, hogy burkoltan arra utalt-e, hogy a Mercedes immár mindig Russell alá dolgozik vele szemben, mindenesetre Hamilton rámutatott, hogy idén nem először fordul elő, hogy a tétre menő kvalifikáción tűnik el a tempója.

„A gyárban mindenki keményen dolgozott, hogy elhozhassuk a frissítéseket. Az autó végig jónak tűnt, de aztán a kvalifikációra ez valahogy elillant” – jegyezte meg a pilóta, aki korábban már azt is kijelentette, hogy szerinte idén már sosem lesz képes Russell előtt végezni az időmérőkön.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff természetesen nagyon örült a pole-nak, Hamilton visszaesésére viszont nem tudott magyarázatot adni.

„Miénk a pole, ez lenyűgöző volt! George köre nagyszerű volt. Ahogy egy ideje már mondogatjuk, a jó irányba tartunk. Az elmúlt pár hétvégére mindig hoztunk apróságokat, némelyik látványosabb, mások nem annyira, de egyértelműen versenyképesebb autó felé haladunk” – kezdte.

„Úgy tűnt, hogy Lewis lesz előnyben, és mindkét autóval lazán verhetünk mindenkit, de a végére nagyon szoros lett, Lewisnál pedig nem jött a jó köridő. Egyelőre nem értjük, miért nem alakultak kedvezően a dolgok, mert a délelőtti megbeszélés után George és Lewis is azt mondta, jó az autó balansza.”

Wolff kiemelte, hogy a fejlődés szemmel látható, de a mostani pole nem perdöntő, „egy fecske nem csinál nyarat”, ezzel együtt míg a W15-ös korábban vagy a kanyarokban vagy az egyenesekben volt gyors, másutt pedig lassú, mostanra a több leszorítóerőnek köszönhetően mindenütt megvan a kellő tapadás.

„Három fordulóval ezelőtt még nem voltunk jók, most viszont már pole-t szereztünk. Remélhetőleg a versenyen is jön majd az eredmény, ha hosszabb etapokon is jók leszünk, akkor a következő versenyeken is számolni kell már velünk” – magyarázta.