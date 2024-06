Hihetetlenül szoros végjátékkal dőlt el a pole-pozíció sorsa a Forma-1-es Kanadai Nagydíj időmérőjén: ezredmásodpercre azonos időt autózott George Russell és Max Verstappen, ám mivel hamarabb szelte át a célvonalat, a Mercedes britje foglalhatja el az első rajtkockát, pályafutása második rajtelsőségét megszerezve.

A bajnokság 1950 óta íródó története során mindössze második alkalommal fordult elő, hogy egállal érjen véget a kvalifikáció, ráadásul Russell és Verstappen kettőse mögött Lando Norris is mindössze 21 ezredmásodperccel maradt el, így azonban csak a harmadik lett a McLarennel.

A montreali időmérőt követően a korábbi F1-es pilóta, Jolyon Palmer készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Csodálatos, nagyszerű érzés” – lelkendezett Russell. „Sokat és keményen dolgoztunk a gyárban, mire eljutottunk idáig. Ezt Monacóban is elmondtuk, de reméljük, hogy ez tényleg valaminek a kezdete az idei szezonban, és azt gondolom, hogy az is.”

„Hiányzott már az ez érzés. Izgatottan várjuk a holnapot: megvan az első lépés, de most a győzelemre kell szegeznünk a szemünket” – folytatta a 26 éves pilóta. Arra a kérdésre, hogy a futamon is legyőzheti-e Verstappent, így felelt: „Miért ne? Természetesen, csináljuk meg! Csodálatos érzés vezetni az autót, amióta Monacóban bevetettünk néhány fejlesztést, most valóban harcban vagyunk.”

„Összességében jó időmérőt zártunk, mivel még most is trükkösnek érezzük ezt a hétvégét. Már az időmérő előtt elfogadtam volna a második helyet” – fogalmazott Verstappen. „Az pedig, hogy ilyen szoros volt a vége, nagyon izgalmassá teszi a holnapot. Jól éreztem magamat Monacóban is, de az nem a mi pályánk volt, ahogyan egészen mostanáig ezen a hétvégén sem mozogtunk jól.”

„Úgy gondolom, holnap érdekes versenynek nézünk elébe a gumik miatt. Az időjárás szintén közbeszólhat, vagy esni fog, vagy nem. Reméljük, izgalmas lesz.”

„Rendkívül boldog vagyok. Mindenekelőtt gratulálok Russell úrnak, aki egész hétvégén gyors volt, de elégedett vagyok a harmadik hellyel” – összegezte Norris. „Persze, amikor ennyire közel van az ember, mindig arra gondol, hogy talán ennél is több lett volna az autóban. Így is jó munkát végeztünk, de izgatott vagyok a holnapi nap miatt.”