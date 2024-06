Ugyan gyári csapat háromszor alapított és zárt már le, a Renault motorszállítóként 1977 óta néhány év megszakítással végig jelen volt az F1-ben, 2001 óta folyamatosan gyártja a erőforrásait Viry-Chatillonban.

2020 óta a szintén a Renault-csoporthoz tartozó, néhány éve újjáélesztett sportkocsimárka, az Alpine használja a francia erőforrásokat, kvázi gyári csapatként, ám lehet, hogy ennek vége szakad.

Az előrelépés helyett inkább csak toporgó, 2024-re még vissza is eső alakulat jövője már korábban is megkérdőjeleződött, most pedig újra ez, valamint a Renault szerepvállalása a téma.

A veterán szakújságíró, Joe Saward blogjában arról ír, hogy a Monacói Nagydíjon nem pusztán a közelség és a presztízs miatt vett részt a Renault-vezér Luca De Meo, állítólag motorszállítói partnert keres az Alpine-nak 2026-ra, azaz benne van a pakliban, hogy befejezik az F1-es erőforrások gyártását. Saward hangsúlyozza, hogy nem kósza pletykáról van szó, két, egymástól független, megbízható forrástól származik az információ.

Hozzáteszi, hogy ha így is lesz, Viry-Chatillonra nem kerül lakat, pusztán az F1-es motorok helyett más erőforrások gyártására állhatnának át, esetleg eladnák egy független gyártónak, amely a Cosworth-höz hasonló szerepben kínálhatna motorokat.

Az Alpine-csapat – új motorszállítóval, hiszen a közönség nagy részét amúgy sem izgatja, mi hangoskodik az autó hátuljában – akár meg is maradhat a Forma-1-ben, de az eladása is opció lehet.

Ahogy korábban, ez most is kiváló lehetőség lenne ez a saját jogon nem beengedett amerikai Andrettinek, de Saward hozzáteszi, hogy a kínai Geely is szívesen venne Forma-1-es csapatot, potenciális vásárlóban nem lenne hiány.