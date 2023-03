2014-es visszatérése óta állandó helyet tölt be a Forma-1-es versenynaptárban az Osztrák Nagydíj, mely a tavalyi évben is több mint 300 ezer nézőt csábított ki a Red Bull Ringre, ahol telt ház előtt versenyzett a mezőny.

Figyelembe véve, hogy a helyszín mellett a Red Bull, illetve a kétszeres világbajnok Max Verstappen iránti lelkesedés is töretlen, aligha meglepő, hogy

az osztrák verseny idén lejáró szerződését további négy évvel, egészen 2027-ig meghosszabbították.

BREAKING: The Austrian Grand Prix will stay on the calendar until at least 2027#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/jwq2do3MMn

— Formula 1 (@F1) March 15, 2023