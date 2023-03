Sergio Perez az elmúlt két szezonban a Red Bull kívánságainak megfelelően többször is segítette a világbajnoki címért folyó küzdelmében Max Verstappent, ám még a tavalyi idény végén sem számíthatott viszonzásra a csapattársától.

Emlékezetes, hogy a holland többszöri felszólítás ellenére sem adta át neki a 6. helyet a Sao Pauló-i Nagydíj végén, pedig Perez akkor még versenyben volt a ferraris Charles Leclerc-rel a bajnoki második helyért (a monacói végül három ponttal verte Perezt, azaz nem lett volna elég az interlagosi helycsere, de ezt az adott pillanatban még nem tudhatták).

A hétvégi Bahreini Nagydíjjal kezdődő új szezon előtt arról beszélt a mexikói, hogy elvárja a kölcsönösséget.

„Mindig fontos a csapatmunka, és ha úgy látom, hogy én nem kapok támogatást, amikor szükségem lenne rá, akkor nyilván én sem fogom megadni” – mondta a Fox Sports Mexicónak.

„Ez világos, de nem számítok ilyesmire. Úgy gondolom, mindannyiunk számára világos a legfontosabb: intenzív szezon jön, hatan is versenyben lehetnek a bajnoki címért, szóval csapatként kell dolgoznunk a sok-sok futamon” – folytatta.

Perez szavai érthetők, ugyanakkor az is az első pillanattól világos volt, hogy a mexikóit második számú pilótának szerződtette a Red Bull Verstappen mellé, ő pedig ennek megfelelően is viselkedett. Más kérdés persze, hogy 33 évesen már a Forma-1-es pályafutása vége felé jár, a Red Bull után talán nem is lesz másik ülése, így akár azt is gondolhatja, hogy lesz, ami lesz, a bajnokesélyes autóban ülve csak magáért dolgozik, hiszen ilyen lehetősége nem lesz több.